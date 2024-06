Nikola rapporteert een omzetdaling van 30% in het eerste kwartaal

De aandelen van Nikola Corp zijn dinsdag in de premarket ruwweg vlak gebleven, nadat het EV-bedrijf de omzetramingen voor het fiscale eerste kwartaal achterwege liet.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Hoeveel voertuigen heeft Nikola in het eerste kwartaal geleverd?

Copy link to section

Het bedrijf voor elektrische voertuigen heeft in het eerste kwartaal 40 van zijn elektrische vrachtwagens op waterstof-brandstofcel afgeleverd, een stijging van ruim 14% achtereenvolgens.

De productie bedroeg in het onlangs afgesloten kwartaal 43 eenheden. Steve Girsky, de CEO, zei vandaag in een persbericht.

We gaan snel verder en voeren onze plannen uit. En houd dat in gedachten: we bevinden ons in de uitvoeringsfase, niet in de plannings- of conceptfase.

$NKLA blijft in het eerste kwartaal de HYLA-voetafdruk in Noord-Amerika uitbreiden. Het Nikola-aandeel is nu ruim 30% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe eind maart.

Nikola Q1 winstmomentopname

Copy link to section

Verloor $147,7 miljoen versus $169,09 miljoen een jaar geleden

Het verlies per aandeel daalde ook van 26 cent naar 11 cent

Gecorrigeerd verlies gedrukt op 9 cent volgens het winstrapport

De omzet daalde jaar-op-jaar met 30% tot $7,49 miljoen

De consensus was 9 cent per aandeelverlies op een omzet van $ 15,32 miljoen

Nikola sloot het kwartaal af met een miljoen aan onbeperkte contanten. CEO Girsky zei dinsdag ook:

Vorig kwartaal had ik het erover om het veld op te gaan met de eerste leveringen van onze elektrische vrachtwagens op waterstof-brandstofcellen. Tegenwoordig voeren we toneelstukken uit, concurreren we en cultiveren we meer groene scheuten terwijl we de huidige markten uitbreiden en nieuwe markten betreden.

Dit is een ontwikkelingsverhaal. Kom over een paar minuten terug voor meer updates!

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.