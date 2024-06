Peloton ontvangt overnamebelangen van private equity-bedrijven

Peloton Interactive Inc is dinsdag met 20% gestegen na een rapport dat private equity-bedrijven interesse hebben getoond in het kopen van het aangesloten fitnessbedrijf.

Anonieme bronnen vertelden CNBC vanochtend dat de fabrikant van fitnessapparatuur formele gesprekken heeft gevoerd met ten minste één bedrijf.

Een aantal anderen zijn ook geïnteresseerd in de overname van $PTON, maar het is onduidelijk of ze formeel een overeenkomst hebben gesloten met het op de Nasdaq genoteerde bedrijf, voegde ze eraan toe.

Een vertegenwoordiger van Peloton Interactive onthield zich vandaag van commentaar op het rapport, onder vermelding van “we geven geen commentaar op speculaties of geruchten”.

Het bedrijf van $1,3 miljard, gevestigd in New York, Verenigde Staten, had ooit een marktkapitalisatie van bijna $50 miljard. Het Peloton-aandeel is nu ongeveer 40% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Dit is een ontwikkelingsverhaal. Kom over een paar minuten terug voor meer updates!

