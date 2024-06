New York Times Q1-inkomsten: de omzet overtreft de schattingen en stijgt naar $ 594 miljoen naarmate het aantal digitale abonnementen groeit

De New York Times rapporteerde woensdag een succesvol eerste kwartaal en overtrof de omzet- en winstverwachtingen omdat de strategie voor diverse contentbundels meer abonnees trok.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 en grote sportevenementen heeft de uitgever zich steeds meer gericht op het combineren van de kernnieuwsverslaggeving met een verscheidenheid aan inhoud, waaronder podcasts, kookrecepten en games.

De omzet van NYT overtreft de verwachtingen

Copy link to section

Het bedrijf kondigde een omzet aan van $594 miljoen voor het kwartaal, iets boven de verwachtingen van analisten van $591,9 miljoen volgens LSEG-gegevens.

De aangepaste winst bedroeg 31 cent per aandeel en overtrof daarmee de geschatte 20 cent. Deze boost wordt toegeschreven aan een stijging van bijna 8% in de abonnementsinkomsten, die $ 429 miljoen bedroegen.

De omzet uit uitsluitend digitale producten kende ook een aanzienlijke stijging van ruim 13% als gevolg van de grotere vraag naar het gebundelde en multiproductaanbod van het bedrijf.

Groei van het aantal abonnees te midden van veranderende trends

Copy link to section

Ondanks de positieve omzettrends constateerde deNew York Times een vertraging in de groei van het aantal uitsluitend digitale abonnees: in het eerste kwartaal kwamen er 210.000 bij, vergeleken met 300.000 in het voorgaande kwartaal.

Advertentie-inkomsten in een digitale shift

Copy link to section

De totale advertentie-inkomsten daalden lichtjes met 2,4% tot $103,7 miljoen.

Digitale advertenties, die het grootste deel van de advertentieverkoop van het bedrijf vertegenwoordigen, kenden echter een stijging van bijna 3%. Deze verschuiving benadrukt een bredere trend in de sector waarbij marketeers zich afwenden van print naar digitale en sportreclame om een jonger en breder publiek te bereiken.

The Athletic ziet een substantiële groei

Copy link to section

In tegenstelling tot de algemene reclamevertraging rapporteerde The Athletic, gericht op sportverslaggeving, een substantiële stijging van 33% in de totale omzet en een stijging van 18% in de abonnementsinkomsten, vooral in afwachting van de Olympische Spelen in Parijs.

Uitdagingen in gedrukte vorm

Copy link to section

De New York Times rapporteerde ook een teruggang in de printsector, waarbij de printadvertentie-inkomsten met ongeveer 10% daalden en de omzet uit printabonnementen met 2% daalde.

Dit onderstreept de voortdurende uitdagingen waarmee traditionele gedrukte media worden geconfronteerd in een steeds digitalere wereld.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.