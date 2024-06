Snap kondigt plannen aan voor een onderhandse aanbieding van $650 miljoen

Snap Inc is bij schrijven met 3,0% gedaald na de aankondiging van plannen voor een onderhandse aanbieding van converteerbare obligaties.

Snap Inc gaat converteerbare senior notes aanbieden

Het sociale-mediabedrijf zal voor 650 miljoen dollar aan converteerbare senior notes aanbieden “met vervaldag 2030”, aldus het persbericht van woensdag.

De rente en de wisselkoersen van de bankbiljetten moeten nog worden bepaald.

Het nieuws volgt op een stijging van 50% in Snap-aandelen dankzij de winsten over het eerste kwartaal die ruimschoots de Street-schattingen overtroffen. Het in New York genoteerde bedrijf publiceerde vorige maand ook bemoedigende richtlijnen voor het huidige financiële kwartaal.

Merk op dat Robert C. Murphy, Chief Technology Officer van het bedrijf met een waarde van $28 miljard, gevestigd in Santa Monica, Californië, 1,0 miljoen aandelen Snap verkocht voor meer dan $14 miljoen na de rally na de winstcijfers.

Hoe zal $SNAP de opbrengsten van een particuliere aanbieding gebruiken?

Snap zei dat het de opbrengsten van het particuliere aanbod dat het vandaag heeft aangekondigd, voor zakelijke doeleinden zal gebruiken.

Het is van plan deze te gebruiken om de uitstaande converteerbare obligaties met vervaldatum volgend jaar en ook in 2026 terug te kopen, aldus het persbericht woensdag.

“Deze transacties kunnen een opwaartse druk uitoefenen op de handelsprijs van Snap-aandelen, waardoor deze tegen hogere prijzen worden verhandeld dan het geval zou zijn zonder deze aankopen.”

Merk op dat $SNAP een aangepaste EBITDA van maximaal $45 miljoen verwacht in het tweede financiële kwartaal, vergeleken met analisten van $15,5 miljoen. Wall Street heeft momenteel een consensus “hold”-rating voor Snap-aandelen.

