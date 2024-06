SoftBank, Microsoft en Nvidia hebben zojuist een recordbedrag van $1 miljard geïnvesteerd in het Britse AI-bedrijf Wayve, maar waarom?

Een in Groot-Brittannië gevestigd bedrijf, Wayve, gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie (AI)-technologie voor zelfrijdende auto’s, heeft een baanbrekende $1,05 miljard (£840 miljoen) opgehaald in wat de grootste investering in een Europees AI-bedrijf tot nu toe is.

SoftBank, Microsoft en Nvidia steunen Wayve

De financieringsronde, geleid door investeringsmaatschappij SoftBank, kende aanzienlijke bijdragen van Microsoft en Nvidia, wat het sterke vertrouwen van de industrie in Wayve’s innovatieve benadering van autonome voertuigtechnologie onderstreepte.

Deze substantiële investering heeft tot doel de ontwikkeling en inzet van AI-aangedreven zelfrijdende auto’s te stimuleren, wat een grote sprong voorwaarts in de autotechnologie betekent.

Groot-Brittannië positioneert zich als leider op het gebied van AI-innovatie

De investering heeft de aandacht getrokken op het hoogste niveau van de Britse regering, waarbij premier Rishi Sunak het uitriep als een bewijs van de status van Groot-Brittannië als een ‘AI-supermacht’.

De financiering versterkt niet alleen de rol van Groot-Brittannië bij het leiden van de mondiale AI-ontwikkeling, maar benadrukt ook het potentieel van zijn AI-ecosysteem om aanzienlijke technologische vooruitgang te bevorderen.

Het bevorderen van autonome voertuigtechnologie

Wayve is van plan het geld te gebruiken om zijn ‘belichaamde AI’-technologie te verbeteren, waarmee voertuigen kunnen communiceren met en leren van hun echte omgeving.

Deze mogelijkheid verschilt van andere AI-toepassingen die cognitieve of generatieve taken uitvoeren, zoals het reageren op vragen of het genereren van afbeeldingen.

Het regelgevingslandschap en de toekomst van het transport

De Britse regering bereidt actief de regelgeving voor om de integratie van autonome voertuigen op haar wegen te ondersteunen.

Minister van Transport Mark Harper gaf aan dat zelfrijdende voertuigen tegen 2026 op sommige Britse wegen te zien zullen zijn, en dat er naar verwachting binnenkort wetgeving zal worden aangenomen om deze vooruitgang te vergemakkelijken.

De komende wet op geautomatiseerde voertuigen zal een alomvattend regelgevingskader tot stand brengen, dat het veilige gebruik van auto’s met ondersteunende of autonome rijfuncties garandeert.

Uitdagingen en controle in de zelfrijdende sector

Ondanks het optimisme rond autonome rijtechnologie wordt de sector geconfronteerd met internationaal toezicht vanwege veiligheidsproblemen. Incidenten in de VS met AI-aangedreven rijfuncties hebben geleid tot onderzoeken door toezichthouders, waaronder een recent onderzoek naar de BlueCruise-technologie van Ford.

Op dezelfde manier heeft Tesla te maken gehad met aanzienlijke uitdagingen op regelgevingsgebied, waaronder een terugroeping van meer dan twee miljoen voertuigen na veiligheidsbeoordelingen door de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

