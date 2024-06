Turkije legt Meta een boete van 37,2 miljoen dollar op vanwege praktijken voor het delen van gegevens

De Turkse mededingingsautoriteit heeft woensdag een forse boete van 1,2 miljard lira ($37,20 miljoen) opgelegd aan Meta Platforms, na de conclusie van twee afzonderlijke onderzoeken naar de activiteiten van de technologiegigant op het gebied van het delen van gegevens met betrekking tot zijn sociale-mediaplatforms, waaronder Facebook, Instagram, WhatsApp en Draden.

Onderzoek naar Threads en Instagram-integratie

De onderzoeken, die in december begonnen, waren gericht op mogelijke schendingen van het mededingingsrecht als gevolg van de integratie van Threads en Instagram.

Als reactie op deze zorgen heeft de mededingingsraad in maart voorlopige maatregelen genomen om het delen van gegevens tussen de twee platforms te voorkomen.

Daarom kondigde Meta vorige maand de tijdelijke sluiting van Threads in Turkije aan om aan deze maatregelen te voldoen.

Verdeling van boetes

Het bestuur heeft gedetailleerd dat de boete 898 miljoen lira omvat voor problemen met betrekking tot het nalevingsproces en onderzoeken op Facebook, Instagram en WhatsApp.

Bovendien werd een afzonderlijke boete van 336 miljoen lira opgelegd, specifiek voor overtredingen waarbij Threads betrokken was.

Toestemming van gebruikers en transparantie van gegevensgebruik

Volgens het besluit van de mededingingsraad zullen gebruikers nu de mogelijkheid hebben om hun persoonlijke gegevens op Facebook, Instagram en WhatsApp samen te voegen, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming.

Bovendien zullen gebruikers worden geïnformeerd over hoe hun gegevens worden gebruikt en zullen ze de mogelijkheid hebben om hun privacy-instellingen later aan te passen via een “accountcentrum” op elk platform.

Extra boetes bij niet-naleving

In een daarmee verband houdende ontwikkeling had het bestuur Meta in januari eerder een boete van $160.000 per dag opgelegd omdat zij in een ander onderzoek niet voldoende documentatie had verstrekt.

Bovendien werd in maart een dagelijkse boete van 4,8 miljoen lira opgelegd wegens een meldingsbericht over praktijken voor het delen van gegevens. Beide reeksen dagelijkse straffen eindigden op 3 mei.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.