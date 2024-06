De winsten van Warner Bros. Discovery over het eerste kwartaal overtreffen de verwachtingen: de omzet daalt met 7%, maar streaming groeit sterk

Warner Bros. Discovery, Inc., het in de VS gevestigde multinationale massamedia- en entertainmentconglomeraat, heeft vandaag zijn winstcijfers voor het eerste kwartaal van FY24 bekendgemaakt.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het bedrijf genereerde een omzet van $9,958 miljard, in tegenspraak met de verwachtingen van experts van $10,27 miljard, met een daling van 7% vergeleken met de $10,70 miljard verdiend in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar.

Warner Bros. Discovery, Inc. zag een aangepast verlies van 4966 miljoen of $0,40 per aandeel. De aandelen van het bedrijf daalden met 3%.

In het eerste kwartaal daalden de inkomsten uit netwerkadvertenties met 11% en bedroegen de gerapporteerde inkomsten uit netwerkadvertenties $1,99 miljard.

De totale Adjusted EBITDA bedroeg $2.102 miljoen voor dit kwartaal.

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg tot $585 miljoen. De vrije kasstroom steeg tot $390 miljoen, met een verbetering van $1,3 miljard vergeleken met het vierde kwartaal van FY23.

“We zijn tevreden met onze vooruitgang in het eerste kwartaal, zoals blijkt uit sterke resultaten op belangrijke KPI’s. We hebben een betekenisvolle groei gerealiseerd in onze streamingactiviteiten met een mooie versnelling van de advertentieverkoop, waardoor we dit kwartaal bijna $90 miljoen aan positieve EBITDA genereerden. We zullen Max binnenkort uitrollen naar 29 landen in heel Europa, en het contentaanbod voor Max voor het komende jaar is een van onze sterkste ooit. Warner Bros. Pictures had ook een sterke start van het jaar als de eerste studio die $1 miljard wist te bereiken in zowel de buitenlandse als de mondiale box office, en ze hebben een geweldige lei in de maak. Belangrijk is dat we opnieuw een sterke vrije kasstroom hebben gerealiseerd, zelfs in ons seizoensmatig zwakste FCF-kwartaal. We blijven gedurfde stappen zetten om ons bedrijf te transformeren voor de toekomst, terwijl we onszelf positioneren om ten volle te profiteren van de kansen die voor ons liggen.”