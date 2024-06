Vanochtend rapporteerde de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) zijn laatste maandelijkse omzetcijferrapport voor april 2024.

Uit de cijfers bleek dat het bedrijf vorige maand NT$236 miljard (ongeveer $7,3 miljard in USD) binnenhaalde.

In november 2023 meldde het bedrijf dat de omzet in oktober 2023 met bijna 35% was gestegen tot een nieuw record per maand van NT$ 243,20 miljard (US$ 7,517 miljard) aan geconsolideerde maandelijkse verkopen.

Dat record heeft nu een naaste concurrent. De omzetcijfers van april liggen slechts 7,18 miljard dollar lager dan het hoogtepunt van TSMC in november.

Het vertegenwoordigde echter ook een omzetstijging van bijna 60% op jaarbasis (59,6% hoger dan de omzet in april 2023) en een stijging van 21% maand-op-maand, wat ruimschoots groter is dan de stijging van 15,7% jaar-op-jaar in november 2023. en 34,8% maand-op-maand.

In feite is dit misschien wel de hoogste jaarlijkse stijging van de maandelijkse omzetcijfers die het bedrijf ooit heeft gezien.

De verbluffende omzetcijfers van TSMC vanochtend bewijzen dat de vraag naar AI-aangrenzende aandelen en de chips die generatieve AI nodig heeft, geen tekenen van vertraging vertoont.

Zoals TSMC CEO Dr. CC Wei zelf onlangs zei op het North America Technology Symposium:

We betreden een door AI aangedreven wereld, waar kunstmatige intelligentie niet alleen in datacentra draait, maar ook in pc’s, mobiele apparaten, auto’s en zelfs in het internet der dingen. Bij TSMC bieden we onze klanten de meest uitgebreide reeks technologieën om hun visie op AI te verwezenlijken, van ‘s werelds meest geavanceerde silicium, tot het breedste portfolio van geavanceerde verpakkingen en 3D IC-platforms, tot speciale technologieën die de digitale wereld integreren met de echte wereld.”

