Rio Tinto Ltd (ASX: RIO) mag niet concurreren met BHP Group Ltd (ASX: BHP) om Anglo American plc (LON: AAL) over te nemen, zegt Daniel Sullivan. Hij is portefeuillemanager bij Janus Henderson Investors.

Waarom zou $RIO zich niet op Anglo-Amerikanen moeten richten?

$AAL heeft het overnamevoorstel van BHP ter waarde van $39 miljard al afgewezen onder verwijzing naar onderwaardering, zoals Invezz hier rapporteerde.

Vrijdag meldde de Australian Financial Review dat Rio Tinto had overwogen om ook een bod uit te brengen op het mijnbouwbedrijf gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk.

Maar $RIO heeft niet de capaciteit om het op te nemen tegen ‘s werelds grootste mijnbouwbedrijf qua marktkapitalisatie in een poging om Anglo American over te nemen, aldus Daniel Sullivan.

De aandelen van Rio Tinto zijn ongeveer vlak, terwijl zowel BHP als $AAL vrijdag aanzienlijk zijn gestegen.

Wat moet Rio Tinto in plaats daarvan doen?

Een beter alternatief voor Rio Tinto zou zijn om zich te richten op kleinere producenten van lithium en koper, zei Daniel Sullivan vrijdag. Deze kunnen onder meer Pilbara Minerals, Tech Resources, Arcadium Lithium en Sandfire Resources omvatten, voegde hij eraan toe.

Rio Tinto moet een dynamisch model voor partnerschappen voor groei-acquisities opbouwen om veel overeengekomen overnames aan te trekken en zo hun blootstelling aan ijzererts snel te diversifiëren.

Zijn commentaar komt minder dan een maand nadat $RIO zei dat de productie van koper, aluminium en bauxiet in het eerste kwartaal met respectievelijk 7,0%, 5,0% en 11% steeg. De leveringen van Pilbara-ijzererts daalden in het eerste kwartaal echter met 5,0%.

Wall Street heeft momenteel een consensus “overwogen” rating voor Rio Tinto-aandelen, die op het moment van schrijven een dividendrendement van iets meer dan 5,0% uitkeren.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.