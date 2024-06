Taiwan Semiconductor omzet in april stijgt met 60% joj: moet u de aandelen kopen?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) zit hoog op de golven van succes, waarbij de verkoopcijfers van april 2024 een beeld schetsen van robuuste groei. De omzet van het bedrijf steeg met maar liefst 59,6% vergeleken met het voorgaande jaar en bereikte NT$236,02 miljard. Deze opmerkelijke prestatie wordt gevoed door de positie van TSM als belangrijke leverancier voor technologiegiganten als Apple, Nvidia en AMD.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Ondanks eerdere voorzichtigheid van CEO CC Wei over de groeivooruitzichten van de halfgeleidermarkt in 2024, blijft TSM optimistisch over de toekomst. Het bedrijf verwacht een gezonde expansie, vooral in de gieterij-industrie, gedreven door de stijgende vraag naar halfgeleiders die in AI-toepassingen worden gebruikt.

Bovendien blijkt de toewijding van TSM aan zijn aandeelhouders duidelijk uit de recente dividendaankondiging, met een contant dividend van NT$ 4 per aandeel goedgekeurd voor het eerste kwartaal van 2024.

Nu de indrukwekkende verkoopcijfers van TSM het toneel vormen, duiken we in de grafieken om de technische aspecten te analyseren die van invloed zijn op de aandelenprestaties van het bedrijf.

De $145-barrière

Copy link to section

De langetermijngrafieken van TSM laten de volatiliteit zien waarmee een zeer cyclische industrie als de halfgeleiderindustrie wordt geconfronteerd. Nadat het aandeel tijdens de COVID-bearmarkt naar het niveau van $40 was gedaald, schoot het aandeel in februari 2021 naar boven de $140, maar vond het moeilijk om boven de $145 te komen.

TSM-grafiek van TradingView

In januari 2022 probeerde het opnieuw de grens van $ 145 te overschrijden, maar dat mislukte. Ook eerder dit jaar schoot het aandeel omhoog naar een hoogtepunt van $158,4, maar trok zich onmiddellijk terug. Tenzij het aandeel minstens een week lang boven de $145 sluit, bestaat de kans dat de opwaartse trend op de korte termijn opnieuw ten einde komt.

Beleggers die de aandelen willen kopen, hoeven dit pas te doen als de koers een week lang boven de $145 sluit.

Bereik op korte termijn wordt getest

Copy link to section

Op de kortetermijngrafiek kunnen we zien dat de aandelen van TSM nu al drie maanden grotendeels in het bereik van $125-$145 handelen. Deze serie wordt vandaag opnieuw getest.

TSM-grafiek van TradingView

Voor handelaren die optimistisch zijn over het aandeel, kunnen ze het kopen in de buurt van $147-$148, maar ze moeten voorzichtig zijn met hun posities, waarbij ze een strikte stop loss in de buurt van $134,6 plaatsen. Als de aandelen blijven stijgen, kunnen ze winst boeken op een niveau van $158 of daarboven, dichtbij $172.

Traders die bearish zijn op het aandeel kunnen short gaan in de buurt van het niveau van $150 met een stop loss van $158,5. Als het aandeel de trend van handelen binnen een bereik voortzet, kunnen ze winst boeken in de buurt van $125.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.