Verkiezingsaandelen in India: de zenuwen van beleggers trillen nu Sensex door krapper dan verwachte peilingen naar beneden wordt getrokken

Nu meer dan 900 miljoen Indiase burgers aan de algemene verkiezingen van dit jaar hebben deelgenomen, houden beleggers de financiële markten nauwlettend in de gaten.

De inzet is vooral hoog gezien de substantiële kapitaalstromen naar Indiase aandelen in het eerste kwartaal van 2024, waarbij ruim €3 miljard naar Europese fondsen en exchange-traded funds (ETF’s) vloeit die gespecialiseerd zijn in Indiase aandelen.

De Indiase aandelenbenchmarks, de Sensex en Nifty, daalden donderdag elk met ongeveer 1,5%, ondanks het ontbreken van significante negatieve mondiale signalen.

De BSE Sensex eindigde de sessie met een verlies van 1.062,22 punten, of 1,46%, op 72.404,17, terwijl de NSE Nifty 50 met 345,00 punten, of 1,55%, daalde tot 21.957,50.

Zowel de Nifty als de Sensex hebben de afgelopen vijf sessies een correctie gekend van circa 3,5%.

Modi’s verwachte overwinning en economische implicaties

Hoewel de herverkiezing van premier Narendra Modi waarschijnlijk lijkt, heeft de zekerheid van deze uitkomst geleid tot zowel optimisme als voorzichtigheid onder beleggers.

De regering van Modi wordt gecrediteerd voor het bevorderen van de economische groei en het onder controle houden van de inflatie, waarbij het Internationale Monetaire Fonds de Indiase bbp-groei voor 2024-2025 voorspelt op 6,8%.

Het vooruitzicht op de overwinning van Modi is echter grotendeels in de markt ingeprijsd, met aanzienlijke gevolgen voor beleggers mocht er zich een onverwachte wending in de verkiezingsresultaten voordoen.

Het marktoptimisme wordt geconfronteerd met zorgen over de waardering

Ondanks de optimistische economische cijfers bestaat er steeds meer bezorgdheid dat de Indiase aandelenmarkt overgewaardeerd zou kunnen zijn.

Experts suggereren dat de overwinning van Modi de economische groei verder zou kunnen versnellen en de aantrekkelijkheid van de Indiase markt zou kunnen vergroten.

Hij dringt echter ook aan op voorzichtigheid met betrekking tot de waarderingen van individuele aandelen.

Er dreigen risico’s tijdens de verkiezingen

De markt zet zich schrap voor mogelijke schokken die kunnen voortvloeien uit een krapper dan verwachte verkiezingsuitslag.

Hoewel de terugkeer van Modi naar de macht naar verwachting de politieke stabiliteit en continuïteit van het economisch beleid zal garanderen, kan elke afwijking van dit verwachte resultaat aanzienlijke marktvolatiliteit veroorzaken.

Bovendien blijven de economische uitdagingen van het ondersteunen van de groei, het beheersen van de inflatie en het stimuleren van de export cruciale kwesties die de volgende regering zal moeten aanpakken.

Internationale belangen en bedrijfsbewegingen

De strategische economische positie van India wordt ook benadrukt door de toenemende buitenlandse belangstelling van grote bedrijven als Apple en Tesla, die hun activiteiten in India uitbreiden vanwege het groeiende marktpotentieel en als diversificatiestrategie buiten China.

Dergelijke bewegingen zullen waarschijnlijk op de lange termijn positieve gevolgen hebben voor het economische landschap van India.

Beleggersstrategie in een dynamische markt

Beleggers wordt aangeraden voorzichtig en selectief te blijven en zich te concentreren op bedrijven met een duurzaam winstpotentieel en redelijke waarderingen.

