Arm Holdings breidt uit naar AI-chips: juiste tijd om de aandelen te kopen?

Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) heeft de weg geëffend voor een seismische verschuiving in de halfgeleiderindustrie met zijn gedurfde intrede in het rijk van kunstmatige intelligentie (AI)-chips. Recente rapporten van Nikkei Asia geven aan dat Arm, een Britse chipontwerper onder de paraplu van SoftBank Group Corp. (OTCMKTS:SFTBY), zich opmaakt om al in 2025 zijn eigen AI-chips te onthullen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Deze strategische stap betekent een vertrek van Arm’s traditionele rol van het licentiëren van chipontwerpen naar de ontwikkeling en productie van geavanceerde AI-hardware. Het besluit om zich te verdiepen in de productie van AI-chips onderstreept de toewijding van Arm om mee te gaan op de golf van de snelgroeiende AI-computermarkt.

Met plannen om een AI-chipdivisie op te richten en tegen het voorjaar van 2025 de ontwikkeling van prototypes te starten, staat Arm klaar om de status quo te doorbreken die wordt gedomineerd door gevestigde spelers als Nvidia (NASDAQ:NVDA). Door gebruik te maken van zijn expertise op het gebied van chiparchitectuur en in te spelen op de groeiende vraag naar AI-aangedreven oplossingen in verschillende sectoren, wil Arm een belangrijke voet aan de grond krijgen in deze snel evoluerende sector.

Bovendien voegt de financiële steun van SoftBank Group Corp. aanzienlijk gewicht toe aan Arm’s uitstapje naar de productie van AI-chips. Met de substantiële investeringen en strategische visie van SoftBank is Arm goed gepositioneerd om de complexiteit van chipontwikkeling en -productie te omzeilen.

Het vooruitzicht dat Arm het halfgeleiderlandschap zal ontwrichten, heeft al voor beroering op de financiële markten gezorgd, aangezien de aandelen maandag pre-market momenteel ruim 3% stijgen. Sinds de beursintroductie in september 2023 hebben de aandelen van Arm Holdings een snelle stijging doorgemaakt en in februari 2024 een recordhoogte van $164 bereikt.

Terwijl Arm Holdings de krantenkoppen blijft halen met zijn ambitieuze AI-chipinitiatief, blijven investeerders nadenken over een cruciale vraag: is dit het juiste moment om in deze technologische krachtpatser te kopen? Om diepere inzichten te verschaffen, gaan we dieper in op een technische analyse van het aandeel Arm Holdings om het huidige traject en de potentiële toekomstige prestaties te meten.

Een adempauze in de door AI aangedreven rally

Copy link to section

De aandelen van Arm kenden een plotselinge en snelle stijging van cijfers onder de $80 naar boven de $160, nadat het bedrijf op 7 februari beter dan verwachte resultaten voor het derde kwartaal van 2024 rapporteerde. $ 150 bereik tussen half februari en half april.

ARM-grafiek van TradingView

Na medio april, te midden van een bloedbad in alle AI-gerelateerde aandelen, daalden de aandelen van Arm ook van boven de $120 naar een dieptepunt van $85,61 op 19 april . Sindsdien heeft het aandeel een langzame maar stabiele koers afgelegd, aangezien het momenteel in de buurt van de $110 handelt en naar verwachting maandag daarboven zal openen.

Handelaren die optimistisch zijn over het aandeel kunnen het vandaag op de open dag kopen voor $112 of meer, terwijl ze een stop loss op $97,5 behouden. Als de aandelen vanaf nu stijgen, kunnen ze gedeeltelijke winsten boeken in de buurt van $135 en de resterende aandelen vasthouden voor een doel boven $160.

Hoewel het niet wordt aangeraden om op het huidige niveau short te gaan in de aandelen, kunnen traders die dat wel willen vandaag short gaan boven de $112, terwijl ze een strak stopverlies van een paar cent boven de $120 behouden, wat de vorige kanaalondersteuning was. Als het aandeel de komende dagen niet boven de $120 uitkomt, kun je verwachten dat het binnenkort weer onder de $90 zal crashen, waar ze winst kunnen boeken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Meer