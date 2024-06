De CEO van Ripple zegt dat de Amerikaanse regering achter Tether aan zit

Ripple-CEO Brad Garlinghouse heeft zijn bezorgdheid geuit over mogelijke Amerikaanse regelgevende maatregelen tegen Tether. In een aflevering van de World Class-podcast van 10 mei beschreef Garlinghouse de situatie als ‘een om naar te kijken’.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

“De Amerikaanse overheid gaat achter Tether aan, dat is mij duidelijk”, aldus de CEO van Ripple.

Garlinghouse speculeerde niet over de vraag of Amerikaanse acties zouden kunnen leiden tot een marktdestabiliserende gebeurtenis, maar erkende de mogelijkheid van daaruit voortvloeiende markteffecten.

“Ik beschouw Tether als een zeer belangrijk onderdeel van het ecosysteem”, voegde hij eraan toe.

Verder zei Garlinghouse dat hij er “100%” zeker van is dat een andere cryptogerelateerde zwarte zwaangebeurtenis, zoals de ineenstorting van FTX, zich in de cryptosector zou kunnen voordoen.

Tether’s problemen met transparantie

Copy link to section

Tether Holdings Limited, het moederbedrijf van Tether, beheert ‘s werelds grootste stablecoin op basis van marktkapitalisatie via een wereldwijd netwerk van dochterondernemingen.

Tether heeft sinds zijn oprichting voortdurend te maken gehad met kritiek op zijn operationele transparantie. Dit omvat uitdagingen die verband houden met de werkelijke omvang van zijn reserves, die de waarde van zijn stablecoin, USDT, ondersteunen.

In oktober 2023 hebben de Amerikaanse senator Cynthia Lummis en vertegenwoordiger French Hill het ministerie van Justitie ertoe aangezet de betrokkenheid van Binance en Tether bij de mogelijke ondersteuning van terrorisme te beoordelen.

Tether reageerde door zijn samenwerking met wetshandhavingsinstanties en zijn inzet voor de naleving van de mondiale regelgeving te bevestigen.

Wat de zaken voor Tether nog ingewikkelder maakte, was dat de in Manhattan gevestigde Amerikaanse procureur Damian Williams in november 2022 de leiding nam over een lopend onderzoek naar de vermeende pogingen van het bedrijf om crypto-gekoppelde fondsen voor zijn bankpartners te verbergen.

In 2021 betaalde Tether ook een boete van $41 miljoen aan de Commodity Futures Trading Commission.

De boete werd opgelegd omdat Tether onjuiste informatie had gegeven over zijn reserves. Het had slechts voldoende fiatreserves om zijn USDT te ondersteunen op 27,6% van de dagen tussen 1 juni 2016 en 25 februari 2019.

Dit leidde tot een roep om strengere audits door derden, die Tether elk kwartaal publiceert.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.