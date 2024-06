De GameStop-aandelen zijn maandag met 45% gestegen: dit is waarom

GameStop Corp (NYSE: GME) opende maandag ongeveer 40% hoger nadat “Roaring Kitty” voor het eerst sinds 2021 een bericht op “X” had geplaatst.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Waarom is Roaring Kitty belangrijk voor $GME?

Copy link to section

Dat is veelbetekenend aangezien Keith Gill, die op X ‘Roaring Kitty’ heet en op Reddit ‘DeepF******Value’ degene is die de short squeeze van 2021 inspireerde.

Hij is daarom de pionier van de meme-stock-waanzin om zo te zeggen.

Gill werd zelfs geconfronteerd met een class action-rechtszaak waarin werd beweerd dat hij handelde alsof hij nieuw was in de handel, maar in plaats daarvan een erkende professional was. De ex-marketeer bij Massachusetts Mutual Life Insurance getuigde ook voor het Congres.

De aandelen van GameStop zijn nu in minder dan een maand met ongeveer 150% gestegen – wat niettemin niets is vergeleken met de short squeeze-rally in 2021.

Zijn GameStop-aandelen het waard om in mei te kopen?

Copy link to section

$GME is de afgelopen weken aan het stijgen, ook al rapporteerde het eind maart een teleurstellend kwartaal.

De detailhandel in videogames zag zijn omzet met 20% dalen in het vierde financiële kwartaal, terwijl de winst per aandeel ook ruim onder de schattingen van Street lag met 21 cent.

Houd er rekening mee dat de enorme stijging van de GameStop-aandelen dit jaar niet per se wordt ondersteund door fundamentele factoren. Michael Pachter, een analist van Wedbush Securities, raadt zelfs aan voorzichtig te zijn, aangezien de aandelen van het bedrijf gevestigd in Grapevine, Texas de komende maanden zouden kunnen crashen naar $5,0 ( lees meer ).

Het in New York genoteerde bedrijf keert momenteel ook geen dividend uit. Dus die kant van het verhaal is ook niet bijzonder spannend.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Meer