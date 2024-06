De volgende zet van Pfizer: kan het boven de $30 breken?

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) stond voor een uitdagend 2023 op de aandelenmarkt, waarbij de aandelen kelderden van ruim $50 naar een dieptepunt van $25. Recente ontwikkelingen duiden echter op een mogelijke ommekeer voor de farmaceutische gigant. Op 1 mei 2024 rapporteerde Pfizer beter dan verwachte resultaten voor het eerste kwartaal van het jaar.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Hun niet-GAAP-winst per aandeel van $0,82 overtrof de verwachtingen met $0,31, terwijl de omzet van $14,9 miljard de schattingen met $980 miljoen overtrof. Ondanks een jaar-op-jaar daling van de omzet met 19,5% bleef Pfizer optimistisch. Ze herbevestigde de omzetverwachting voor het hele jaar van $58,5 tot $61,5 miljard en verhoogde de aangepaste verwachtingen voor de verwaterde winst per aandeel naar $2,15 tot $2,35. Het bedrijf verwacht ook tegen eind 2024 een netto kostenbesparing van ten minste $4 miljard te realiseren dankzij het eerder aangekondigde kostenherschikkingsprogramma.

Deze positieve financiële resultaten komen in een uitdagend landschap, vooral met dalende inkomsten uit de COVID-19-producten van Pfizer, Comirnaty en Paxlovid. Desondanks kenden de niet-COVID-producten van het bedrijf een operationele groei, met sterke prestaties van Eliquis en andere belangrijke producten. Albert Bourla, CEO van Pfizer, benadrukte de robuuste prestaties van hun niet-COVID-productportfolio en benadrukte de hogere omzet uit recente commerciële lanceringen en verworven producten.

Laten we nu, nu de recente financiële cijfers van Pfizer het toneel vormen, in de grafieken duiken om te analyseren of de aandelen van het bedrijf boven de $30 kunnen doorbreken en hun heropleving kunnen volhouden.

Het ondersteuningsniveau dat de tand des tijds heeft doorstaan

Copy link to section

Eén blik op de wekelijkse langetermijngrafiek van Pfizer en het wordt duidelijk hoe $25 nu al meer dan 10 jaar een solide steun voor het aandeel is, ook tijdens de COVID-crash. Ook deze keer vond het aandeel steun in de buurt van dat niveau toen het op 26 april naar het laagste punt in 52 weken van $25,20 daalde.

PFE-grafiek van TradingView

Sinds de publicatie van de Q1-cijfers is het aandeel ruim 10% teruggekaatst vanaf dat niveau, wat een sprankje hoop moet bieden aan de bestaande aandeelhouders van Pfizer. Maar afgezien daarvan biedt het ook een instap met laag risico voor beleggers die optimistisch zijn over de aandelen. Ze kunnen long gaan op het huidige niveau rond de $28, met een stop loss op $25.

Als de aandelen vanaf nu omhoog schieten, hebben ze veel te winnen, terwijl ze slechts 10-12% op deze investering riskeren.

Er moeten weerstandsniveaus op de korte termijn worden overschreden voor een duurzame opwaartse beweging

Copy link to section

Op de korte termijn, 4-uursgrafiek, ziet het aandeel van Pfizer er momenteel uitzonderlijk sterk uit, met alle trendindicatoren diep in het groen. Het aandeel wordt echter in de nabije omgeving geconfronteerd met weerstand. Sinds het begin van het jaar is het er twee keer niet in geslaagd om boven de $28,8 uit te komen. Bovendien daalt de 61,8% retracement van de daling van $34 naar $25,2 ook naar $28,56.

PFE-grafiek van TradingView

Voor handelaren die optimistisch zijn over het aandeel, zouden ze idealiter een dag moeten wachten tot het boven de $28,8 sluit om longposities in te nemen. Als het bedrijf daarin slaagt, kunnen ze de stop loss op $26,94 houden en deze helemaal doortrekken tot $34.

Handelaars die bearish zijn over de aandelen, hebben hier een instap met laag risico. Ze kunnen short gaan op de aandelen op het huidige niveau van $28, terwijl ze een stop loss van een paar cent boven de $28,8 houden. Als de aandelen beginnen te dalen, kunnen ze winst boeken in de buurt van $25,5.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Meer