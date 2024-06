Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS), de multinationale autofabrikant gevestigd in Mumbai, India, heeft tot nu toe een zwaar weekend en maandag achter de rug.

De aandelen van Tata daalden vandaag bijna 9% op het moment dat dit artikel werd geschreven, en bijna 100 Indiase roepies (93,80 INR) sinds vrijdagochtend – waardoor bijna 10% van de totale huidige aandelenkoers verloren ging. Maar waarom?

Tata’s laatste winst bekend gemaakt

Op 10 mei maakte Tata Motors de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2024 bekend.

De winsten lagen grotendeels binnen de marktverwachtingen en toonden veerkracht tijdens een uitdagend kwartaal, met een omzetstijging van 13% tot ₹ 120,0K Cr voor de hele groep, waarbij Tata Motors Ltd zelf recordhoge inkomsten rapporteerde van ₹ 437,9K Cr, een recordopbrengst ooit. hoge EBITDA van ₹ 62,8K Cr en nettowinst van ₹ 31,8K Cr.

Een voorzichtig vooruitzicht – een zeer voorzichtige reactie

Ondanks de behoorlijke financiële resultaten waaruit bleek dat de Tata-groep het boekjaar 2024 goed heeft doorstaan, waren de vooruitzichten voor het boekjaar 2025 die door Tata en zijn onderafdelingen Jaguar en Land Rover (JLR) werden gegeven het echte gespreksonderwerp van de winstoproep.

Deze drukten allemaal voorzichtige, licht bearish verwachtingen uit voor het komende jaar. Terwijl JLR verwachtte dat de EBIT-marges het komende jaar vlak zouden blijven, en Tata Passenger Vehicles verwachtte dat “vreemde factoren” de groei gematigd zouden houden”.

Ondertussen beschreef Tata Commercial Vehicles dat hij “voorzichtig optimistisch was over de binnenlandse vraag, terwijl hij de geopolitieke ontwikkelingen, rentetarieven, brandstofprijzen en inflatie nauwlettend in de gaten hield.”

Het marktsentiment was niet blij met deze uitspraken, waarbij de koers van het Tata-aandeel daalde van ₹ 1047 op vrijdag nadat de winsten bekend waren gemaakt, naar slechts ₹ 950,30 vandaag.

Verkiezingszenuwen voor de markt

Het is ook de moeite waard om op te merken dat mondiale beleggers de laatste tijd zenuwachtig zijn geweest ten aanzien van Indiase aandelen, aangezien het land zich momenteel in het proces van nationale verkiezingen bevindt, die het potentieel hebben om echte politieke onzekerheid voor het land te creëren als er zich verrassingen zouden voordoen.

Uitvoerend directeur van Tata Motors, Girish Wagh, verwees hier rechtstreeks naar in zijn verklaring over de inkomsten, en zei dat de verkoop van bedrijfsvoertuigen van het bedrijf in India “werd beïnvloed door een hoog basiseffect van boekjaar 23, verkiezingen gehouden in vijf staten en de aankondiging van algemene verkiezingen.” verkiezingen.”

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.