BYD staat op het punt om Tesla te overtreffen in de verkoop van elektrische voertuigen, ondanks de desinvestering van Buffett

Terwijl de vraag naar elektrische voertuigen (EV) in de VS en Europa afneemt, ligt de Chinese EV-maker BYD op koers om Tesla dit jaar te overtreffen in de verkoop van voertuigen. Ondanks de invoering van tarieven op Chinese elektrische auto’s in deze regio’s om lokale fabrikanten een impuls te geven en politieke doelstellingen te verwezenlijken, bloeit BYD door zijn aanwezigheid op de markt wereldwijd uit te breiden, vooral in andere Aziatische landen.

BYD’s snelle opkomst op de EV-markt

De snelle groei van BYD trekt de aandacht en het bedrijf staat op het punt om Tesla dit jaar te overtreffen in de verkoop van elektrische voertuigen.

Dit indrukwekkende traject is duidelijk zichtbaar ondanks de tariefbarrières in de VS en Europa.

Onlangs heeft BYD een investering van $1 miljard in Turkije aangekondigd, een vestiging in Thailand geopend en samengewerkt met het Mega Conglomeraat om activiteiten in Pakistan op te zetten.

Hoewel deze uitbreidingen veelbelovend zijn, zou de groei van het bedrijf kunnen worden belemmerd door potentiële weerstand van de VS en Europa, die erop gebrand zijn de invloed van BYD in de opkomende markten te beperken.

De problemen van Tesla en het concurrentievoordeel van BYD

Tesla, de belangrijkste concurrent van BYD, bracht een mat kwartaalwinstrapport uit met een winst per aandeel van $0,52, wat lager is dan de analistenramingen van $0,62, en een daling van 43% op jaarbasis markeert.

Daarentegen heeft BYD zijn dominantie in volume al laten zien, met 526.049 elektrische voertuigen in het vierde kwartaal van het voorgaande jaar, vergeleken met de 484.507 van Tesla.

Ondanks het groeiende verkoopvolume van BYD blijft Tesla qua marktkapitalisatie het grootste autobedrijf, met een waarde van $786 miljard, aanzienlijk meer dan BYD’s $100 miljard.

Buffett verlaagt belang BYD tot onder de 5%

Te midden van de opkomst van BYD blijft Warren Buffett zijn belang in het bedrijf afbouwen. Zijn laatste zet verlaagde zijn bezit van 5,06% naar 4,94%, wat betekent dat hij zijn verkoop van de aandelen niet langer hoeft te rapporteren op de Hong Kong Stock Exchange.

Wanneer Berkshire Hathaway aandelen in een bedrijf verkoopt, krijgt de aandelenkoers doorgaans een klap. BYD vormt echter een uitzondering, mede omdat Buffett zijn belang al jaren stapsgewijs afbouwt.

Op een gegeven moment in 2008 had Berkshire een belang van 40% in BYD. Zelfs toen de aandelen van BYD in 2022 een recordhoogte ooit bereikten, had Buffett nog steeds meer dan 20% in handen. De afgelopen twee jaar heeft hij ruim 75% van dat belang verkocht.

De visie van analisten op de stap van Buffett

Analisten zijn het er in het algemeen over eens dat de voortdurende desinvestering van Buffett uit BYD niet verrassend is. Angus Chan, een analist, merkte op: “Het is een winstgevende investering, maar uiteindelijk zal Berkshire al zijn aandelen BYD verkopen.”

Ondertussen suggereert Joel Ying van Nomura dat geopolitieke spanningen deze verkopen gedeeltelijk beïnvloeden.

Berkshire Hathaway heeft een strategische draai aangegeven naar meer kansen binnen de VS.

De recente acties van Buffett, waaronder de volledige desinvestering van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company als gevolg van politieke spanningen tussen Taiwan en China, weerspiegelen deze verschuiving.

Naarmate BYD wereldwijd blijft groeien, zal het vermogen van BYD om deze obstakels te overwinnen van cruciaal belang zijn om de opwaartse lijn voort te zetten.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.