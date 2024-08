Grab staakt de overname van Trans-Cab vanwege antitrustproblemen: wat dit betekent voor de taximarkt in Singapore

Als gevolg van een grote verschuiving voor de Singaporese taximarkt zal Grab, het toonaangevende taxi- en voedselbezorgbedrijf van Zuidoost-Azië, niet langer Trans-Cab, de grootste particuliere taxionderneming van Singapore, overnemen.

Het besluit, overgebracht aan de Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS), vormt de afsluiting van een jarenlange inspanning van de op de Nasdaq genoteerde Grab om zijn marktpositie te versterken.

De beëindiging van de deal volgt op een voorlopige uitspraak van de CCCS twee weken eerder, waarin werd aangegeven dat de fusie waarschijnlijk een aanzienlijke vermindering van de concurrentie zou veroorzaken, wat in strijd zou zijn met artikel 54 van de Mededingingswet. Dit artikel verbiedt fusies die tot concurrentiebeperkende resultaten kunnen leiden.

Wat was het CCCS-oordeel?

Op 25 juli maakte CCCS bekend dat met de beëindiging van de voorgenomen overname zowel Grab als Trans-Cab hun aanvraag voor een besluit over de fusie hebben ingetrokken. Bijgevolg heeft CCCS ook haar beoordeling van de voorgestelde deal stopgezet.

In het voorlopige besluit van de waakhond van 11 juli was geconcludeerd dat Grab’s overname van Trans-Cab waarschijnlijk zijn dominante marktpositie zou verstevigen, ten nadele van chauffeurs en passagiers. Deze conclusie werd getrokken na een diepgaande evaluatie die in januari van start ging.

De commissie waarschuwde dat de overname concurrerende platforms voor taxivervoer aanzienlijk zou kunnen verzwakken, wat mogelijk zou kunnen leiden tot hogere prijzen voor passagiers en chauffeurs.

CCCS merkte op dat de deal andere platforms zou hebben beroofd van een cruciale bron van chauffeurs, waardoor het bestaande chauffeurstekort in de sector zou worden verergerd. Dit tekort zou het vermogen van concurrerende platforms om reisaanvragen te vervullen belemmeren, waardoor ze op termijn minder aantrekkelijk worden voor zowel passagiers als chauffeurs.

Wat hield de voorgestelde deal in?

De Strait Times had gemeld dat de deal een waarde had van S$100 miljoen ($75,62).

De voorgestelde uitkoop, onder leiding van GrabRentals, de autoverhuurtak van Grab, omvatte ongeveer 2.000 taxi’s, meer dan 300 particuliere huurvoertuigen en de voertuigwerkplaats en brandstofpompactiviteiten van Trans-Cab.

Vorig jaar had Yee Wee Tang, directeur van Grab Singapore, in een verklaring gezegd dat het toevoegen van meer chauffeurs op het platform snellere en betrouwbaardere ritten voor de gebruikers zou betekenen.

Hij had gezegd dat Singapore sinds de pandemie “geconfronteerd was met een tekort aan chauffeurs in de hele sector”, wat had geresulteerd in hogere prijzen op zijn platform. De verhoging van het aantal chauffeurs zou “passagiers een betrouwbaardere toewijzing bieden, vooral tijdens de spitsuren”, en de onderhoudsfaciliteiten van Trans-cab zouden betere operaties en lagere kosten mogelijk kunnen maken.

Aanvankelijk werd verwacht dat de deal in het vierde kwartaal van 2023 zou worden afgerond, maar in oktober 2023 stuitte de deal op regelgevingsproblemen toen CCCS na een voorlopige evaluatie bezorgdheid uitte over de mogelijke concurrentiebeperkende effecten ervan.

Ondanks toezeggingen van Grab om deze zorgen weg te nemen, stelde de tweede, meer gedetailleerde beoordeling van de waakhond dat de overname de concurrentie zou kunnen verstikken.

Industrieanalisten suggereerden dat Grab, zelfs als de deal was doorgegaan, zou hebben geprobeerd zijn oorspronkelijke bod, geschat op meer dan $ 100 miljoen, te herwaarderen vanwege mogelijke veranderingen in de vlootwaarde van Trans-Cab en de prijzen van voertuigcertificaten.

Dit is niet het eerste mislukte consolidatiebod op de Singaporese taximarkt

Het mislukte bod van Grab om Trans-Cab over te nemen doet denken aan de in 2017 voorgestelde fusie tussen ComfortDelGro en Uber.

De poging van ComfortDelGro om voor 642 miljoen dollar een belang van 51% in Uber’s autoverhuurbedrijf, Lion City Holdings, te kopen, werd stopgezet door een CCCS-onderzoek vanwege antitrustproblemen.

Uber verliet uiteindelijk Zuidoost-Azië en verkocht zijn activiteiten aan Grab, wat ertoe leidde dat beide bedrijven aanzienlijke boetes kregen wegens concurrentiebeperkende praktijken.

Volgens Statista zal de ride-hailing-markt in Singapore dit jaar een omzet van 0,93 miljard dollar bereiken en wordt deze gedomineerd door Grab.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.