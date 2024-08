Hoe te investeren in cyberbeveiliging: het pleidooi voor ETF’s te midden van de onrust van CrowdStrike

In de nasleep van een dramatische daling van 33% in de aandelen van CrowdStrike zien slimme investeerders zoals Cathie Wood een koopmogelijkheid. Maar voor particuliere beleggers kan de beslissing om een kelderend aandeel te kopen of de onzekerheid af te wachten ontmoedigend zijn.

Terwijl CrowdStrike aan een oplossing werkt, heerst er optimisme dat het bedrijf binnenkort weer normaal zal functioneren, waarbij potentiële overheidssteun het herstel zal bevorderen.

Voor de 29.000 gebruikers die afhankelijk zijn van hun cyberbeveiligingsdiensten zou dit goed nieuws kunnen zijn.

Analisten zijn ook optimistisch: ze voorspellen een winstgroei van 55,6% in de komende twaalf maanden en voorspellen dat de aandelen zullen worden verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 55,0x.

De argumenten voor beleggen via ETF’s

In zulke onzekere tijden kan het verkrijgen van blootstelling aan de cyberbeveiligingssector via een ETF een stabielere beleggingsstrategie zijn.

De Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ: BUG) is een goed voorbeeld.

Deze ETF is speciaal ontworpen voor beleggers in cyberbeveiliging en biedt een gediversifieerde blootstelling over de hele sector.

De Global X Cybersecurity ETF bezit 6,63% in CrowdStrike en iets meer in Check Point Software Technology Ltd. met 6,75%.

Deze relatief kleine ETF spreidt kapitaal over verschillende traditionele sectoren en geografische gebieden, en omvat in totaal 24 effecten.

Deze diversificatie betekent dat specifieke bedrijfsgebeurtenissen, zoals de recente CrowdStrike-uitbraak, slechts een kleine impact hebben op de kortetermijnprestaties van de ETF.

Terwijl CrowdStrike onlangs bijvoorbeeld met 33% daalde, daalde BUG slechts met 0,7%.

Deze stabiliteit komt doordat andere bedrijven binnen de ETF de activiteiten van de ontevreden klanten van CrowdStrike kunnen overnemen, waardoor de volatiliteit wordt gecompenseerd en een soepelere beleggingservaring wordt geboden.

Potentieel voor meer overheidssteun

De recente gebeurtenis onderstreept ook de cruciale rol van cyberbeveiliging in de nationale defensie.

De reactie van de Amerikaanse regering op de situatie van CrowdStrike benadrukt het belang van cyberveiligheid, zoals CrowdStrike-functionarissen al meerdere keren voor het Congres hebben getuigd.

Voorzichtige beleggers moeten in de gaten houden hoe de overheid de sector ondersteunt. Zal het CrowdStrike financieren om zijn activiteiten te versterken? Zou het financiële steun kunnen bieden aan andere cyberbeveiligingsbedrijven om de prestaties over de hele linie te verbeteren?

Dit zijn belangrijke vragen, maar ze illustreren ook waarom ETF’s zoals BUG waardevol zijn.

Ze bieden sectorbrede blootstelling, waardoor beleggers kunnen profiteren van eventuele hogere overheidsuitgaven aan cyberbeveiliging wereldwijd.

Risico’s verbonden aan BUG

Investeren in cyberbeveiliging brengt uiteraard risico’s met zich mee, en BUG is daarop geen uitzondering.

De ETF is voor 100% belegd in de informatietechnologiesector, waarbij de top 10-posities meer dan de helft van het fonds uitmaken.

Deze concentratie is iets waar beleggers zich bewust van moeten zijn.

Volgens een analist van Morningstar: “Investeerders in cybersecurity weten vaak waar ze aan beginnen. De portefeuille is zeer geconcentreerd, met een aanzienlijke blootstelling aan de topposities.”

Als CrowdStrike zich herstelt van zijn huidige hachelijke situatie, zal zijn groei een positieve invloed hebben op de ETF.

Als dat niet het geval is, zullen andere cyberbeveiligingsbedrijven binnen de ETF hier waarschijnlijk van profiteren en zo een vangnet voor beleggers bieden. Hoe dan ook, door te investeren in BUG kan men de groei in de cyberbeveiligingssector benutten zonder grote neerwaartse risico’s te lopen.

Voor beleggers die zich willen oriënteren in het volatiele cyberbeveiligingslandschap kunnen ETF’s zoals de Global X Cybersecurity ETF worden beschouwd als een evenwichtige en gediversifieerde optie.

Door de beleggingen over meerdere bedrijven te spreiden beperken deze ETF’s de risico’s en profiteren ze van de groei van de sector, waardoor ze een verstandige keuze zijn voor mensen die op hun hoede zijn voor directe beleggingen in aandelen in turbulente tijden.

