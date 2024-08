Rusland overweegt een nieuw dieselexportverbod, wat betekent dit voor de mondiale energiemarkt?

Nu Rusland een nieuw verbod op de export van diesel overweegt vanwege de stijgende prijzen, heeft dit besluit aanzienlijke potentiële gevolgen voor de mondiale energiemarkt.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Rusland, een belangrijke speler in de mondiale toeleveringsketen van diesel, heeft eerder soortgelijke verboden opgelegd om de binnenlandse brandstofprijzen te stabiliseren, wat gemengde gevolgen had voor de internationale markten.

De mogelijke herinvoering van een verbod roept kritische vragen op over de beschikbaarheid en prijsstelling van diesel wereldwijd.

Het eerdere Russische verbod op de export van diesel

Copy link to section

De regering van Vladimir Poetin overweegt momenteel een verbod op de export van diesel in te voeren als de binnenlandse prijzen blijven stijgen.

Deze overweging volgt een historisch precedent waarin Rusland eerder dergelijke verboden heeft ingevoerd en opgeheven om de lokale brandstofvoorziening en prijsdruk te beheersen.

In het najaar van 2023 verbood Rusland de export van diesel en benzine om de stijgende binnenlandse prijzen, veroorzaakt door een verzwakte roebel en stijgende prijzen voor ruwe olie, te beteugelen.

De beperkingen waren van korte duur, maar onderstreepten de bereidheid van de regering om in de markt in te grijpen om stabiliteit te bereiken.

Eerder dit jaar werd een soortgelijk verbod op de export van benzine ingesteld vanaf 1 maart en op 20 mei opgeheven nadat het binnenlandse aanbod zich had gestabiliseerd.

Het komende verbod op de export van benzine, ingesteld op 1 augustus, onderstreept de voortdurende strijd van de regering met de volatiliteit van de brandstofprijzen.

Mondiale marktreactie en regionale impact

Copy link to section

De internationale reactie op een nieuw mogelijk dieselexportverbod door Rusland zal naar verwachting per regio verschillen, onder invloed van de bestaande aanboddynamiek en seizoensgebonden vraagpatronen.

De Aziatische gasoliemarkt zal bijvoorbeeld waarschijnlijk slechts een beperkte onmiddellijke impact ondervinden als gevolg van het ruime aanbod en de seizoensgebonden vraagdaling.

Bronnen uit de sector geven aan dat de grote raffinaderij in Rusland in juli en augustus, die samenvalt met een vermindering van de turnaround-activiteiten, de dieselaanvoer zal versterken ondanks het dreigende verbod.

Daarentegen zou de Europese markt, die sinds de sancties tegen Russische olieproducten in 2023 in toenemende mate afhankelijk zijn geworden van alternatieve leveranciers zoals de VS, Saoedi-Arabië, India en Turkije, meer uitgesproken gevolgen kunnen ondervinden.

Vóór de sancties leverde Rusland meer dan 40% van de Europese dieselimport.

De omleiding van Russische diesel naar andere markten zoals Brazilië, Turkije, Afrika, het Midden-Oosten en Azië heeft de mondiale toeleveringsketens hervormd, waardoor Europa afhankelijker is geworden van de trans-Atlantische handel.

Aanpassingen van de supply chain en toekomstperspectieven

Copy link to section

De aanpassing van Europa aan de veranderende aanboddynamiek is opmerkelijk. Met de EU-sancties die op 5 februari 2023 tegen Russische olieproducten zijn uitgevaardigd, heeft de regio haar import uit de VS en andere niet-Russische bronnen verhoogd.

In juli kwam het niveau van de Amerikaanse dieselimport naar Europa overeen met de vooroorlogse volumes uit Rusland, wat een aanzienlijke verschuiving in de handelspatronen benadrukte.

Bovendien wordt de reactie van de gasoliemarkt op het mogelijke Russische verbod beïnvloed door de spread van futures voor swaps (EFS).

Vanaf 25 juli was de EFS-spread voor gasolie in de eerste maand augustus vastgezet op min $25/mt, wat een concurrerend prijsscenario in het Westen ten opzichte van het Oosten weerspiegelt.

Deze negatieve EFS-spread duidt erop dat de arbitrage-economie de Oost-West-stromen bevoordeelt, waardoor het overaanbod in Azië mogelijk wordt verlicht als de Russische dieselexport opnieuw wordt beperkt.

Strategische implicaties en sectorperspectieven

Copy link to section

Industrieanalisten benadrukken dat, hoewel een nieuw Russisch dieselexportverbod de toeleveringsketens zou kunnen ontwrichten, de impact kan worden verzacht door de bestaande marktomstandigheden en strategische aanpassingen.

De zomerse vraag naar gasolie in Azië zorgt voor een buffer, terwijl de gediversifieerde aanbodbronnen van Europa de afhankelijkheid van Russische diesel verminderen.

Een verbod in het vierde kwartaal, dat samenvalt met een hogere seizoensvraag, zou echter voor grotere uitdagingen kunnen zorgen.

De veerkracht van de mondiale toeleveringsketens en het vermogen van de markten om zich aan dergelijke verstoringen aan te passen zullen van cruciaal belang zijn bij het bepalen van de algehele impact.

Zo had het eerdere verbod tijdens de winterperiode van de vraag naar verwarming in Europa een beperkt effect als gevolg van reeds bestaande sancties en de zwakkere vraag in de winter.

Het mogelijke Russische exportverbod op diesel tegen de achtergrond van stijgende prijzen heeft aanzienlijke gevolgen voor de mondiale energiemarkten.

Hoewel de onmiddellijke impact beperkt kan zijn in regio’s met een ruim aanbod en een lage seizoensvraag, kunnen de langetermijneffecten variëren, afhankelijk van marktaanpassingen en seizoensschommelingen.

De veerkracht en strategische bevoorrading van de mondiale dieselmarkt zullen een cruciale rol spelen bij het omgaan met de potentiële verstoringen veroorzaakt door de Russische beleidsbeslissingen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.