De Bank of Russia verhoogt de belangrijkste rente met 200 basispunten naar 18% om de door oorlog veroorzaakte inflatie te bestrijden

In een beslissende stap om de ongebreidelde inflatie aan te pakken, heeft de Bank van Rusland haar belangrijkste rentetarief met 200 basispunten verhoogd tot 18% per jaar.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Dit gedurfde besluit, dat de zesde renteverhoging in iets meer dan een jaar markeert, onderstreept het engagement van de centrale bank om de economische impact van het aanhoudende conflict in Oekraïne te beteugelen.

Sinds het grootschalige militaire optreden van Rusland in februari 2022 begon, is de inflatie tot ver boven de aanvankelijke prognoses gestegen.

De aankondiging van president Vladimir Poetin dat hij bijna 9% van het Russische bbp aan defensie en veiligheid zal besteden – een uitgavenniveau dat doet denken aan het Sovjettijdperk – heeft de economische druk vergroot.

Stijgende salarissen en hogere uitgaven hebben de inflatie verder aangewakkerd, wat aanleiding gaf tot deze substantiële aanpassing van het monetair beleid.

“De consumentenactiviteit blijft hoog ondanks een aanzienlijke stijging van de inkomens van huishoudens en een positief consumentenvertrouwen. De substantiële vraag naar investeringen wordt ondersteund door zowel fiscale stimuleringsmaatregelen als hoge winsten van bedrijven. De significante opwaartse afwijking van de Russische economie van een evenwichtig groeipad neemt niet af, ‘, aldus de bank in een verklaring.

Het voegde er echter aan toe dat het tekort aan arbeidskrachten blijft groeien.

“Onder deze omstandigheden resulteert de groei van de binnenlandse vraag niet in een proportionele uitbreiding van het aanbod van goederen en diensten, maar verhoogt zij eerder de kosten van bedrijven en vergroot zij dientengevolge de inflatiedruk.”

Volgens de Financial Times hebben de stijgende salarissen in een bloeiende defensie-industrie in oorlogstijd, terwijl de oorlog voortduurde, civiele bedrijven gedwongen dit voorbeeld te volgen om werknemers aan te trekken in een tijd van acute tekorten aan arbeidskrachten. Het resultaat is dat Rusland zich onverwacht midden in een hausse aan consumentenbestedingen bevindt.

Volgens Rosstat, het Russische staatsstatistiekbureau, zijn de reële lonen met bijna 14% gestegen, en de consumptie van goederen en diensten met ongeveer 25%.