Bitbot krijgt boost nu Trumps toespraak op Bitcoin-conferentie nieuw optimisme oproept

Cryptocurrency is in een optimistische stemming nu Bitcoin op de dag hoger handelt. BTC zweeft rond de grens van $70.000 terwijl de gemeenschap de toespraak van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump op Bitcoin 2024 verwerkt.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Ondertussen zorgt het algemene bullish beeld in de sector ervoor dat beleggers zich agressief positioneren. De vraag die veel handelaren waarschijnlijk zullen stellen is: “Wat betekent dit voor Bitbot?”

Crypto stijgt na de toespraak van Trump op Bitcoin 2024

Copy link to section

Net als Bitcoin wisselen de meeste altcoins ook van eigenaar tegen stijgende prijzen. Dit omvat Bitcoin Cash, dat boven de $400 is gebroken, en Solana, dat $200 op het oog heeft.

Voor Bitcoin suggereren gegevens van IntoTheBlock dat bijna alle adressen winst maken, aangezien BTC naar zijn hoogste punt ooit lijkt te breken.

Almost all Bitcoin holders are now in profit as $BTC slowly approaches its all-time high. Is a breakthrough imminent?



With minimal on-chain resistance and balanced market sentiment, conditions look favorable for continued growth. pic.twitter.com/C9wTpYuhmV — IntoTheBlock (@intotheblock) July 29, 2024

Deze winsten volgen op de langverwachte verschijning van Trump op de Bitcoin 2024-conferentie in Nashville, Tennessee. Zijn toespraak leidde tot verder optimisme dat een overwinning van Trump geweldig zou kunnen zijn voor crypto.

De Republikeinse kandidaat steunt bijvoorbeeld de oprichting van een Bitcoin-reserve voor de VS, die de Amerikaanse senator Cynthia Lummis van plan is te introduceren via de Bitcoin Strategy Reserve Bill.

ICYMI: I just announced I will introduce legislation to establish a strategic Bitcoin reserve! #Bitcoin2024 pic.twitter.com/P36AcdmPFF — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 27, 2024

Opvallend is ook dat Trump heeft beloofd Gary Gensler, de voorzitter van de Securities and Exchange Commission (SEC), op de eerste dag te ontslaan als hij de verkiezingen in november wint.

Deze pro-crypto-opmerkingen komen overeen met wat de voormalige president de afgelopen maanden heeft gezegd.

Naast zijn belofte om een einde te maken aan de oorlog tegen crypto die de regering van president Joe Biden heeft gekenmerkt, heeft Trump beloofd CBDC’s nooit te steunen en ervoor te zorgen dat de VS de wereldleider is op het gebied van Bitcoin-mijnbouw.

De cryptogemeenschap is steeds optimistischer over wat de overwinning van Trump bij de komende Amerikaanse verkiezingen voor de industrie zou betekenen.

Wat is Bitbot?

Copy link to section

Het Bitbot-token is klaar voor zijn marktdebuut na een succesvolle presale.

In de kern is Bitbot een Telegram-handelsbot die is ontworpen om gebruik te maken van een niet-bewarende wallet functie om een veilige omgeving voor cryptohandelaren te bieden. Met Bitbot hebben handelaren te allen tijde controle over hun bezittingen: het is jouw wallet, jouw sleutels en jouw activa.

Bitbot integreert ook AI om integratie met grote taalmodellen te bieden, waardoor gebruikers een betere handelservaring en rendement krijgen.

Wat betekent de sterke stijging van Bitcoin voor Bitbot?

Copy link to section

Bitbot hoopt een markt over te nemen waar de belangrijkste handelsapps van Telegram met beveiligingsproblemen kampen. Het richt zich ook op de toenemende integratie van AI in crypto, waardoor toegang wordt geboden tot handelsinstrumenten en functies van institutionele kwaliteit die zijn rivalen ontberen.

Een van de meest verwachte functies is de Gem Scanner, die in de Bitbot-whitepaper wordt beschreven als de ultieme tool voor cryptohandelaren. Daarom zijn analisten optimistisch over de toetreding van Bitbot tot de markt.

Vaak heeft een stijging van de Bitcoin-prijs geleid tot een waterval van opwaarts momentum op de altcoin-markt. Wat dit suggereert is dat een parabolische zet voor de belangrijkste digitale asset een prijspomp voor Bitbot zou kunnen veroorzaken.

Lees hier meer over Bitbot.