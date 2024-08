De Saoedische huizenmarkt floreert, maar een betaalbaarheidscrisis dreigt in de visie van 2030

Het woningbouwprogramma van Saoedi-Arabië in het kader van het ambitieuze Vision 2030-programma is een gemengde zegen gebleken voor de woningmarkt van het land. Hoewel de steun voor de woningfinanciering heeft geleid tot een groter woningbezit, zoals beoogd, drijft de plotselinge piek in de vraag naar woningen de prijzen aanzienlijk op, wat leidt tot problemen met de betaalbaarheid.

Toch blijft de markt bruisen, waarbij alle drie de grote steden in Saoedi-Riyadh, Jeddah en Dammam jaar-op-jaar positieve veranderingen zien in zowel de volumes als de waarden van woningtransacties.

De plotselinge overgang van huren naar bezitten drijft de prijzen en de hypotheekrente op

Volgens Faisal Durrani, partner en hoofd onderzoek MENA (Midden-Oosten en Noord-Afrika) voor mondiaal adviesbureau Knight Frank, heeft bijna 62% van de Saoedische staatsburgers de eigendomsstatus bereikt, wat een goed voorteken is voor de verwezenlijking van de regeringsdoelstelling van 70% eigenwoningbezit. in het land. Om dit te bereiken heeft de overheid gezorgd voor betaalbare financiering, langetermijnfinanciering tegen vaste tarieven en andere instrumenten.

Durrani vertelde in plaats daarvan:

“Maar zoals je je kunt voorstellen heeft deze plotselinge ontsluiting van de opgekropte vraag naar de overgang van huren naar bezitten geresulteerd in een aantal behoorlijk aanzienlijke prijsstijgingen. Als we het hebben over een stad als Riyadh, hebben we de prijzen van appartementen met 60% zien stijgen in de afgelopen jaren. En het is duidelijk dat de inkomens niet in evenredige mate zijn gestegen.”

Durrani voegt eraan toe dat dit heeft geleid tot problemen met de betaalbaarheid, waarbij de hypotheekrente ook is gestegen van minder dan 1% vier jaar geleden naar 6% nu, waarbij het land net als de meeste Golfstaten het Amerikaanse begrotingsbeleid weerspiegelt.

“Het is dus duidelijk dat mensen langer moeten sparen om voldoende aanbetaling te kunnen doen om over te kunnen stappen van huren naar bezitten”, zei hij.

Volgens de ‘Saudi Arabia Residential Market Review – Summer 2024’ van het bedrijf zijn de volumes en waarden van woningtransacties in Saoedi-Arabië de afgelopen twaalf maanden met 48% (50.434 deals) en 64% (SAR 42,4 miljard) gestegen.

Banken en financiële instellingen hebben in maart 2024 woninghypotheken ter waarde van 7,8 miljard SAR (2 miljard dollar) aan particulieren verstrekt, het hoogste niveau in 13 maanden (Saoedische Centrale Bank), aldus het rapport.

Riyad heeft meer ‘built-to-rent’-voorraad nodig voor zijn jonge professionals

Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, heeft historisch hoge niveaus van het aantal en de totale waarde van de verkopen geregistreerd, die volgens het Knight Frank-rapport met respectievelijk 107% en 96% zijn gestegen.

Er is echter een grote, grotendeels onbenutte kans in de stad om een aanbod van build-to-rent-woningen te ontwikkelen, aangezien de twintigers hier geen huis willen kopen, maar willen huren.

“60% van de Saoedische bevolking is jonger dan 30 jaar. Nu migreren veel jonge Saoedi’s door het koninkrijk op zoek naar betere werkgelegenheidskansen, meestal verhuizen ze naar Riyad, het centrum van de meeste economische activiteit”, zegt Durrani.

“Een jonge Saoedische twintiger die ongehuwd is en voor het eerst in een grote nieuwe stad als Riyad aankomt, is niet per se op zoek naar een huis. Hij zou er een willen huren. En jij gaat dat waarschijnlijk ook doen.” op zoek zijn naar iets kleins, zoals een slaapkamer met één of twee slaapkamers, in plaats van een villa met drie of vier slaapkamers”, voegt hij eraan toe.

Komen ontwikkelaars naar voren om dergelijke ruimtes te ontwikkelen? Nee, zegt Durrani, eraan toevoegend dat het daarom tot nu toe een gemiste kans is geweest.

Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn die aangeven hoe groot deze markt zou kunnen zijn, zegt Durrani dat 69% van de Saoedi’s zichzelf niet beschouwt als permanente inwoners van de steden waarin zij wonen en werken – een aanzienlijk aantal, en dit zou een aanwijzing kunnen zijn van hoe groot de ‘built-to-rent’-markt potentieel zou kunnen zijn.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.