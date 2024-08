Obligaties uit de frontiermarkten fungeren als schild voor beleggers tegen de volatiliteit van de Amerikaanse verkiezingen

In het licht van de mogelijke onrust bij de Amerikaanse verkiezingen wenden beleggers zich ter bescherming tot staatsobligaties uit de grensmarkten.

Deze hoogrentende schuldinstrumenten uit minder geavanceerde economieën worden gezien als minder kwetsbaar voor geopolitieke verschuivingen en Amerikaanse beleidsveranderingen in vergelijking met investment-grade landen, aldus Bloomberg.

Volgens het rapport diversifiëren geldbeheerders bij William Blair Investment Management en Amundi SA hun portefeuilles met staatsobligaties uit de frontiermarkt – de hoogrentende schulden van minder geavanceerde economieën in de ontwikkelingslanden zoals Nigeria en Kazachstan – en zeggen dat deze landen met beperkte uitdagingen worden geconfronteerd. blootstelling aan geopolitieke verschuivingen en veranderingen in het Amerikaanse beleid.

Dit stond in contrast met het risico waarmee investment-grade landen als Mexico te maken krijgen, die onder een potentieel presidentschap van Donald Trump aanzienlijke tegenwind zouden kunnen ondervinden van nieuwe handelsbelemmeringen.

China, een andere hoogwaardige emittent, zou kunnen zien dat Trump de handelsbeperkingen die onder de regering-Joe Biden zijn opgelegd, zal intensiveren, naast een vijandiger buitenlands beleid, voegde het eraan toe.

Prestatievergelijking tussen obligaties uit frontiermarkten en opkomende markten

Obligaties uit de frontiermarkten hebben het beter gedaan dan hun hoogwaardige tegenhangers.

Sinds dit jaar hebben dollarobligaties van grenslanden een rendement van bijna 6% behaald, aanzienlijk hoger dan de winsten van hoogwaardige opkomende landen.

Deze trend was ook duidelijk zichtbaar tijdens de eerste ambtstermijn van Donald Trump, waar grensschulden 30% opbrachten, vergeleken met de 21% van investment-grade emittenten.

Tijdens het presidentschap van Joe Biden bleven frontier-obligaties het beter doen, met een rendement van 3% tegenover de 10% negatieve rendementen van hun minder risicovolle sectorgenoten.

“Wij zijn van mening dat dit een zeer aantrekkelijk moment is om naar frontiermarkten te kijken”, zegt Yvette Babb, portefeuillemanager bij William Blair.

Grensmarkten worden gedreven door meer idiosyncratische ontwikkelingen en hebben zeker een lagere correlatie met het mondiale sentiment.

Hogere rendementen op grensobligaties bieden bescherming tegen rentevolatiliteit

De hogere rendementen op grensobligaties bieden een buffer tegen de volatiliteit van de rente.

Momenteel bieden grenslanden en andere landen met een junk-rating een premie van meer dan 500 basispunten ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties, vergeleken met ongeveer 100 basispunten voor hoogwaardige EM-obligaties.

Deze spreadbuffer is van cruciaal belang, vooral nu de potentiële begrotingsproblemen in de VS een impact hebben op langlopende obligaties uit opkomende landen.

“Langdurige obligaties uit opkomende markten, vooral op het gebied van investment-grade, hebben een kleine spread-buffer”, zegt Carmen Altenkirch, analist bij Aviva Investors Global Services in Londen.

Zij zullen zeer gevoelig zijn voor bewegingen in Amerikaanse staatsobligaties met een lange looptijd, waar begrotingszorgen zullen domineren.

Structurele hervormingen en begrotingskracht ondersteunen de frontiermarkten

Verschillende frontiermarkten hebben structurele hervormingen ondergaan, waaronder devaluaties van de munt en renteverhogingen, waardoor de rendementen en de begrotingskracht zijn toegenomen.

Deze hervormingen hebben ook het risico op wanbetaling verminderd, waarbij het aantal landen waar obligaties op een noodlijdend niveau worden verhandeld het afgelopen jaar is gehalveerd, zo blijkt uit gegevens van Bloomberg.

Fondsbeheerders als JPMorgan Chase & Co. en Pacific Investment Management Co. hebben vanwege deze positieve veranderingen bijvoorbeeld obligaties in lokale valuta van frontiermarkten aanbevolen.

Risico’s en kansen met frontiermarkten

Ondanks hun potentieel brengen frontiermarktobligaties aanzienlijke risico’s met zich mee.

Zo verloren Boliviaanse obligaties vorig jaar ongeveer een derde van hun waarde, terwijl ook Ecuador en Wit-Rusland zware verliezen leden.

Bovendien zou een tweede ambtstermijn van Trump voor deze landen gemengde resultaten kunnen opleveren. Hoewel landen als Vietnam en Kazachstan kunnen profiteren van een gebroken wereldeconomie en heroriëntering van handels- en kapitaalstromen, kunnen ze ook het slachtoffer worden van handelsoorlogen.

Een tweede ambtstermijn van Trump zou “een allegaartje” zijn voor grenslanden, zegt Yerlan Syzdykov van Amundi, hoofd van de vermogensbeheerder opkomende markten. Hij zei dat hij “geïnteresseerd” was in landen als Vietnam, maar ook in landen uit Centraal-Azië, zoals Kazachstan, een belangrijke producent van uranium.

Instroom van obligaties uit opkomende markten

Ondanks de risico’s hebben de obligatiefondsen van opkomende markten al drie weken op rij een instroom gekend.

Deze trend wordt ondersteund door de afronding van de schuldsanering in landen als Zambia en Sri Lanka, samen met economische hervormingen in Egypte.

LGT Capital Partners heeft bijvoorbeeld posities in Egyptische en Nigeriaanse obligaties ingenomen na jarenlang aan de zijlijn te hebben gestaan, omdat ze zich isoleren van de mondiale volatiliteit.

Beleggingsstrategieën en belangrijke gebeurtenissen waar u op moet letten

Copy link to section

Beleggers houden de mogelijke gevolgen van een door Trump geleid Witte Huis en de impact daarvan op activa uit opkomende markten nauwlettend in de gaten.

Beleggers zullen naar de Chinese PMI-cijfers voor juli voor juli kijken, die woensdag verschijnen, op tekenen van verdere traagheid, terwijl Indonesië, Zuid-Korea en Polen deze week allemaal inflatiecijfers zullen publiceren die aanwijzingen zullen geven over hun vooruitzichten voor de lokale rentetarieven.

De voorlopige bbp-cijfers van Mexico, Hongarije en Tsjechië voor het tweede kwartaal zullen ook in de gaten gehouden worden door beleggers.

Verder wordt verwacht dat de centrale bank van Colombia de rente woensdag zal verlagen, terwijl de Braziliaanse beleidsmakers deze naar verwachting ongewijzigd zullen laten.

Op dezelfde dag wordt er ook in Chili een rentebesluit genomen; al deze factoren samen zullen ook het beleggerssentiment bepalen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.