ASML, Tokyo Electron springt op rapport dat de VS bondgenoten zullen vrijstellen van Chinese chipbeperkingen

Halfgeleideraandelen kenden een aanzienlijke stijging na een rapport van Reuters waaruit bleek dat de regering-Biden van plan is belangrijke fabrikanten van chipapparatuur in Japan, Nederland en Zuid-Korea vrij te stellen van dreigende exportbeperkingen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het nieuws leidde tot substantiële winsten voor grote spelers in de sector, waarbij ASML Holding NV en Tokyo Electron Ltd. voorop liepen.

De aandelen van ASML stegen met 11% en markeerden de grootste intraday-winst sinds maart 2020. De aandelen van Tokyo Electron stegen met 7,4%, de hoogste stijging sinds februari.

Andere bedrijven in de sector boekten ook opmerkelijke winsten: Disco Corp., een fabrikant van siliciumblokjesgereedschappen, steeg met 5,8%, en Screen Holdings Co., dat apparatuur voor het reinigen van wafels en chipverpakkingsapparatuur produceert, steeg met 9,2%.

Wat is Bidens plan?

Copy link to section

De regering-Biden is van plan volgende maand een nieuwe regel te onthullen die de Amerikaanse bevoegdheden zal uitbreiden om de export van halfgeleiderproductieapparatuur uit sommige landen naar Chinese chipmakers te stoppen.

De VS zullen gebruik maken van de Foreign Direct Product Rule (FDPR) om dit plan uit te voeren, wat een directe impact zal hebben op de Chinese productiefaciliteiten voor halfgeleiders.

De regel, die nog in conceptvorm is, zou een zestal Chinese fabrieken, die voorop lopen in China’s geavanceerde chipproductie-inspanningen, ervan kunnen weerhouden export uit verschillende landen te ontvangen.

Getroffen landen zijn onder meer Israël, Taiwan, Singapore en Maleisië.

Maar verzendingen van bondgenoten die belangrijke apparatuur voor de chipproductie exporteren – waaronder Japan, Nederland en Zuid-Korea – zullen worden uitgesloten, waardoor de impact van de regel wordt beperkt, aldus de bronnen in het Reuters-rapport.

De FDPR, geïntroduceerd in 1959, stelt de VS in staat controle uit te oefenen op de overdracht van bepaalde artikelen die naar het buitenland zijn gemaakt met behulp van Amerikaanse technologieën.

De VS hebben de regel eerder op grote schaal gebruikt om Huawei’s smartphonebusiness een klap te geven, en Amerikaanse toezichthouders gebruikten het na de invasie van Oekraïne tegen Rusland en Wit-Rusland om chips af te sluiten.

ASML en Tokyo Electron vielen eerder op berichten over gesprekken

Copy link to section

Eerder maakte Bloomberg News melding van discussies tussen de VS en zijn bondgenoten over de FDPR, die aanvankelijk een daling van de aandelen van bedrijven als ASML en Tokyo Electron teweegbrachten.

De focus van de Amerikaanse regering op het beteugelen van de technologische vooruitgang van China, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers, heeft geleid tot strenge exportcontroles op productieapparatuur voor halfgeleiders.

Door bedrijven als ASML en Tokyo Electron vrij te stellen, zouden Chinese fabrikanten mogelijk de strengere beperkingen kunnen omzeilen die zouden gelden voor Amerikaanse bedrijven zoals Applied Materials Inc., Lam Research Corp. en KLA Corp.

Strategisch belang en diplomatieke nuance

Copy link to section

Deze strategische stap is bedoeld om diplomatieke gevolgen te voorkomen en tegelijkertijd de druk op de Chinese halfgeleiderindustrie te handhaven.

De geplande vrijstellingen onderstrepen het belang van diplomatieke finesse bij de uitvoering van exportcontroles.

De VS willen de technologische vooruitgang van China beteugelen zonder zijn bondgenoten, wier samenwerking cruciaal is voor effectieve handhaving, van zich te vervreemden.

“Effectieve exportcontroles zijn afhankelijk van multilaterale buy-in”, zei een Amerikaanse functionaris.

We werken voortdurend samen met gelijkgestemde landen om onze gedeelde nationale veiligheidsdoelstellingen te bereiken.