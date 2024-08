De AI drive-thru van Taco Bell triomfeert waar de automatisering van McDonald’s haperde

Taco Bell zet een nieuwe standaard in fastfoodservice door zijn Voice AI-technologie uit te breiden naar meer locaties in het hele land. Deze innovatieve aanpak verbetert niet alleen de operationele efficiëntie, maar plaatst Taco Bell ook een voorsprong op zijn concurrenten, met name McDonald’s, dat onlangs worstelde met soortgelijke AI-initiatieven.

Efficiëntie en klanttevredenheid

Het AI-systeem van Taco Bell is al operationeel in meer dan 100 restaurants en richt zich vooral op het stroomlijnen van drive-thru-bestellingen. De technologie heeft tot doel de wachttijden te verkorten, de nauwkeurigheid van bestellingen te verbeteren en de kosten te verlagen – belangrijke factoren die bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat en een grotere klanttevredenheid.

Dit zegt de Chief Innovation Officer van Yum! Brands, het moederbedrijf van Taco Bell, zei over de integratie van AI in zijn activiteiten:

Jammie! Brands integreert digitaal en technologie in alle aspecten van ons bedrijf met opwindende nieuwe mogelijkheden, en AI is een kernonderdeel van die strategie. Met meer dan twee jaar van het verfijnen en testen van de drive-thru Voice AI-technologie hebben we vertrouwen in de effectiviteit ervan bij het optimaliseren van de activiteiten en het verbeteren van de klanttevredenheid. Laurens Kim

Het AI-systeem verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar wijst ook personeel toe aan meer cruciale rollen binnen het restaurant. Hoewel deze stap zich momenteel richt op de drive-thru, zou het succes van de technologie zich binnenkort kunnen uitbreiden naar dinerdiensten, waardoor de klantervaring verder wordt getransformeerd.

Hoe doen de concurrenten het?

De prestaties van Taco Bell op het gebied van AI zijn opmerkelijk, vooral gezien de recente tegenslagen van McDonald’s.

De fastfoodgigant beëindigde zijn samenwerking met IBM nadat de AI-technologie, bedoeld om drive-thru-operaties te optimaliseren, kritiek kreeg vanwege onnauwkeurigheden.

Negatieve feedback van klanten, versterkt door sociale media, bracht McDonald’s ertoe zijn strategie te heroverwegen, wat culmineerde in de beëindiging van de tweejarige samenwerking.

Ondanks de tegenslag geeft McDonald’s het project niet op.

Naarmate we verder komen, heeft ons werk met IBM ons het vertrouwen gegeven dat een spraakgestuurde besteloplossing voor drive-thru deel zal uitmaken van de toekomst van onze restaurants. McDonald’s-woordvoerder

Internationaal gaan

De toewijding van Taco Bell aan technologische innovatie reikt verder dan de VS. Het bedrijf is van plan zijn Voice AI-technologie te implementeren op vijf KFC-locaties in Australië.

Hoewel de omvang misschien bescheiden is, weerspiegelt deze het vertrouwen van het bedrijf in zijn technologie. Succes op de internationale markten zou een nieuwe maatstaf voor de sector kunnen vormen.

De aanpak van Taco Bell vertegenwoordigt meer dan alleen een technologische upgrade; het heeft het potentieel om de operationele normen in de fastfoodsector te herdefiniëren.

Door prioriteit te geven aan nauwkeurigheid, efficiëntie en klanttevredenheid, maakt Taco Bell de weg vrij voor een AI-gedreven transformatie in de horeca.

Deze strategische stap verbetert niet alleen de huidige activiteiten, maar positioneert Taco Bell ook als leider in het zich ontwikkelende landschap van foodservicetechnologie.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.