De Amerikaanse Fed houdt de rente stabiel, Powell signaleert een verlaging in september

De Federal Reserve heeft aangegeven dat zij al in september kan beginnen met het verlagen van de rente, na een besluit om de financieringskosten voor de achtste keer op rij op het hoogste niveau in 23 jaar te houden.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Tijdens een persconferentie woensdag merkte Fed-voorzitter Jay Powell op dat een verlaging van de beleidsrente op tafel zou kunnen liggen voor de volgende bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC).

Verschuiving van de focus van inflatie naar arbeidsmarktstabiliteit

Copy link to section

Powell benadrukte dat er “een echte discussie” was geweest tussen beleidsmakers over het verlagen van de rente, waarbij het FOMC “verdere vooruitgang” noemde in de richting van het terugdringen van de inflatie tot de doelstelling van 2%.

Ambtenaren merkten echter op dat ze “meer vertrouwen” nodig zouden hebben voordat ze tot een renteverlaging zouden overgaan.

Powell benadrukte dat de inflatiecijfers van het tweede kwartaal hun vertrouwen hebben versterkt, en dat verdere positieve cijfers dit standpunt zouden versterken.

Het jongste standpunt van de Fed weerspiegelt een verschuiving van een “100 procent focus op inflatie” naar het ook beschermen van de arbeidsmarkt. Het FOMC erkende de hernieuwde zorgen over de arbeidsmarkt en bevestigde dat het inflatie niet langer als het belangrijkste probleem beschouwt. De stijgende werkloosheidscijfers zijn nu een belangrijke overweging bij het bepalen van haar beleidstraject door de Fed.

Economische gegevens ondersteunen mogelijke renteverlagingen

Copy link to section

Recente economische cijfers hebben het voorzichtige optimisme van de Fed ondersteund.

De favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, gebaseerd op de belangrijkste prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen, is gedaald naar 2,6%, na een piek van ruim 5% in 2022.

Deze gestage daling van de inflatie sluit aan bij de inspanningen van de Fed om haar doelstelling van 2% te verwezenlijken.

Tegelijkertijd vertoont de Amerikaanse arbeidsmarkt tekenen van afkoeling, waarbij het werkloosheidspercentage de afgelopen maanden is gestegen tot 4,1% en de loondruk afneemt.

Deze vertraging van de activiteit op de arbeidsmarkt duidt op een potentiële zachte landing, waarbij de inflatie onder controle wordt gebracht zonder een recessie te veroorzaken.

Marktreacties en politieke context

Copy link to section

Als reactie op de opmerkingen van Powell daalde de rente op kortlopende staatsobligaties licht, waarbij de rente op tweejaars staatsobligaties met 0,01 procentpunt daalde tot 4,35%.

Beleggers hebben hun inzet op renteverlagingen dit jaar bescheiden verhoogd, waarbij handelaren op de termijnmarkt tussen de twee en drie verlagingen verwachten, waarvan de eerste waarschijnlijk in september zal plaatsvinden.

De aandelenmarkt reageerde positief, waarbij de blue-chip S&P 500 en de technologie-zware Nasdaq beide bijdroegen aan de winst.

Deze reactie weerspiegelt het vertrouwen van de markt in het vermogen van de Fed om economische uitdagingen effectief te beheersen.

De potentiële renteverlaging van de Fed in september zou vlak voor de presidentsverkiezingen van november plaatsvinden. Deze timing heeft politieke aandacht getrokken

De Republikeinse kandidaat Donald Trump waarschuwde Powell vóór de verkiezingen voor een renteverlaging. Powell herhaalde echter de onafhankelijkheid van de Fed en stelde:

We gebruiken onze instrumenten nooit om een politieke partij of politicus of welke politieke uitkomst dan ook te steunen of tegen te werken.

Langetermijnvooruitzichten en beleidsverwachtingen

Copy link to section

Er werd algemeen uitgekeken naar het unanieme besluit van de Fed om de rente deze maand stabiel te houden. Vooruitkijkend verwachten de meeste beleidsmakers vanaf juni dat de rente eind volgend jaar zal dalen tot 4-4,25%, met verdere dalingen tot ongeveer 3% in 2026.

Dit verwachte traject duidt op een geleidelijke versoepeling van het monetair beleid, gericht op het ondersteunen van de economische groei en tegelijkertijd het beheersen van de inflatie en de stabiliteit van de arbeidsmarkt.

De strategie van de centrale bank is erop gericht een ‘zachte landing’ te bewerkstelligen door de inflatie te verlagen zonder aanzienlijke economische ontwrichting te veroorzaken. Tot nu toe lijkt de Fed op koers te liggen, met afnemende prijsdruk en een beheersbare stijging van de werkloosheid.

De indicaties die de Federal Reserve geeft over mogelijke renteverlagingen die in september beginnen, weerspiegelen een genuanceerde benadering van het beheer van de economische stabiliteit.

Door de noodzaak om de inflatie onder controle te houden in evenwicht te brengen met het belang van het ondersteunen van de arbeidsmarkt, manoeuvreert de Fed door een complex economisch landschap. De komende FOMC-bijeenkomst in september zal van cruciaal belang zijn voor het vormgeven van de toekomstige richting van het Amerikaanse monetaire beleid.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.