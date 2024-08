De inflatie in de eurozone stijgt naar 2,6%, te midden van de verwachtingen van een renteverlaging door de ECB

De inflatie in de eurozone is in de loop van het jaar tot en met juli licht gestegen tot 2,6%, vergeleken met 2,5% in juni.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Deze stijging van de inflatie, gerapporteerd door Eurostat, overtrof de verwachtingen van economen geraadpleegd door Reuters, die hadden voorspeld dat de prijsdruk vlak zou blijven op 2,5%.

Het nieuws komt op een kritiek moment, aangezien beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens haar bijeenkomst in september voor de tweede keer dit jaar de rente zal verlagen.

De ECB wordt geconfronteerd met een evenwichtsoefening met het monetair beleid

Copy link to section

De ECB was de eerste grote centrale bank die de rente verlaagde vanaf recordhoogten als reactie op de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

In juni verlaagde de centrale bank de depositorente van 4% naar 3,75%, met als doel de inflatie volgend jaar richting de doelstelling van 2% te sturen.

De lichte stijging van de inflatie naar 2,6% bemoeilijkt echter de taak van de ECB om economische groei en prijsstabiliteit in evenwicht te brengen.

Nu de huidige inflatie nog steeds boven de doelstelling van de ECB ligt, staat de centrale bank onder druk om beslissingen te nemen die de economische stabiliteit zullen ondersteunen zonder verdere inflatie aan te wakkeren.

De verwachte renteverlaging in september wordt door velen gezien als een noodzakelijke stap om het lenen en investeren aan te moedigen, wat zou kunnen helpen het economisch herstel in de eurozone te ondersteunen.

Komt er nog een verlaging van de financieringskosten?

Copy link to section

De financiële markten houden de stappen van de ECB nauwlettend in de gaten, waarbij beleggers grotendeels een nieuwe verlaging van de leenkosten verwachten.

Een tweede renteverlaging zou een teken zijn van het engagement van de ECB om een accommoderend monetair beleid te handhaven ter ondersteuning van de economie.

Een lagere rente verlaagt over het algemeen de kosten van lenen, wat de uitgaven en investeringen kan stimuleren, maar ook het risico inhoudt dat de inflatiedruk toeneemt als er niet zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Het besluit van de ECB om de rente in juni te verlagen was gebaseerd op de voorspelling dat de inflatie tegen 2024 in lijn zou liggen met de doelstelling van 2%.

Uit de recente inflatiegegevens blijkt echter dat prijsstabiliteit nog steeds een punt van zorg is.

De komende bijeenkomst in september zal van cruciaal belang zijn bij het bepalen van de aanpak van de ECB om de inflatie te beheersen en de economische groei te ondersteunen.

De lichte stijging van de inflatie in de eurozone naar 2,6% vormt een uitdaging voor de Europese Centrale Bank terwijl zij zich voorbereidt op haar volgende beleidsvergadering in september.

Nu beleggers een nieuwe renteverlaging verwachten, moet de ECB het delicate evenwicht vinden tussen het bevorderen van economisch herstel en het beheersen van de inflatie. De beslissingen die de komende weken worden genomen, zullen cruciaal zijn voor de economische vooruitzichten van de eurozone.