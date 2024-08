CleanSpark breidt uit in Wyoming en haalt Riot in als op een na grootste Bitcoin-mijnwerker in de VS

CleanSpark, de op de Nasdaq genoteerde Bitcoin-mijnwerker, heeft aanzienlijke uitbreidingen van zijn mijnbouwactiviteiten aangekondigd met baanbrekende faciliteiten in Wyoming.

Deze stap positioneert CleanSpark als de op een na grootste Bitcoin-mijnwerker in de Verenigde Staten qua marktkapitalisatie, en overtreft Riot Platforms waarvan de aandelen zich negen dagen op rij hebben teruggetrokken, hoewel analisten bij HC Wainwrite er optimistisch over zijn. Marathon Digital Holdings is met een marktkapitalisatie van $5,8 miljard de grootste cryptominer in de VS.

Twee nieuwe Bitcoin-mijnfaciliteiten komen naar Wyoming

De eerste CleanSpark Bitcoin-mijnbouwfaciliteit in Wyoming bevindt zich in Cheyenne en zal naar verwachting tegen het einde van het jaar operationeel zijn.

Het bedrijf heeft 75 megawatt (MW) aan stroomcontracten binnengehaald in Wyoming, waarvan 30 MW bestemd is voor het draaien van S21 immersion XP applicatiespecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC’s).

Verwacht wordt dat dit initiatief de hashsnelheid van CleanSpark met 2 exahashes per seconde (EH/s) zal verhogen.

Daarnaast is het bedrijf actief op zoek naar nieuwe energiebronnen voor de nieuwe locatie om zijn mijnbouwcapaciteiten te verbeteren.

CleanSpark is ook bezig met de overname van een tweede locatie in Wyoming, die de resterende 45 MW aan gecontracteerde stroom zal gebruiken. Er wordt verwacht dat deze site, zodra deze operationeel is, nog eens 3 EH/s zal bijdragen aan de hash-snelheid van het bedrijf.

CleanSpark boekt vooruitgang bij het sluiten van het onderliggende onroerend goed voor deze tweede faciliteit, wat de inzet onderstreept om zijn aanwezigheid in Wyoming uit te breiden.

CEO Zach Bradford uitte zijn enthousiasme over de uitbreiding en benadrukte de ondersteunende houding van Wyoming ten opzichte van de cryptocurrency-industrie.

In een persbericht zei Bradford dat CleanSpark heel blij was om uit te breiden in een staat die zo publiekelijk de Bitcoin-mijnindustrie steunt, vooral in de voetsporen van de Universiteit van Wyoming die de lancering aankondigde van zijn Bitcoin Research Institute en senator Lummis die de BITCOIN Act introduceerde.

CleanSpark breidt zich ook uit naar Tennessee

Naast de projecten in Wyoming breidt CleanSpark zich uit naar Tennessee door de overname van GRIID Infrastructure in een deal van $155 miljoen die de komende twee jaar ruim 400 MW aan capaciteit zal toevoegen.

De overname omvat tevens een co-locatie in New York, waardoor de operationele basis van CleanSpark verder wordt uitgebreid.

CleanSpark heeft dit jaar aanzienlijke stappen gezet in de uitbreiding van zijn activiteiten. In februari voegde het bedrijf een nieuwe vestiging in Georgia toe aan de bestaande zes locaties en betrad het Mississippi met drie kant-en-klare operaties.

In juni had het zijn faciliteiten in Georgië uitgebreid tot in totaal twaalf, wat het snelle groeitraject weerspiegelt. Alleen al in juni heeft CleanSpark 445 Bitcoin gedolven, wat bijdraagt aan een jaarlijks totaal van 3.614 BTC.

Op 30 juni meldde het bedrijf dat het 6.591 BTC in bezit had, terwijl het in de loop van de maand 8,06 BTC had verkocht.

De uitbreidingsinspanningen van CleanSpark benadrukken de strategische aanpak van het opschalen van de Bitcoin-mijnbouwactiviteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van gunstige regelgevingsomgevingen en substantiële investeringen in infrastructuur.

Deze groei verstevigt niet alleen zijn positie in de sector, maar onderstreept ook zijn toewijding aan het stimuleren van innovatie en efficiëntie in de mijnbouw van cryptocurrency.

