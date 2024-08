De Britse huizenprijzen stijgen in juli het snelst sinds eind 2022

De huizenprijzen in Groot-Brittannië stegen met het snelste jaarlijkse tempo sinds eind 2022, een periode waarin de vastgoedmarkt wankelde door de impact van het minibudget van Liz Truss.

Volgens hypotheekverstrekker Nationwide stegen de huizenprijzen in juli met 2,1%, tegen 1,5% in juni, waarbij de gemiddelde vastgoedprijs £266.334 bereikte.

Marktherstel en het komende besluit van de Bank of England

De meest recente gegevens komen op het moment dat de Bank of England zich voorbereidt op een besluit over een mogelijke renteverlaging.

De basisrente van de centrale bank staat al bijna een jaar op het hoogste punt in zestien jaar, namelijk 5,25%. Het besluit wordt nauwlettend in de gaten gehouden, omdat het het traject van de huizenmarkt verder zou kunnen beïnvloeden.

Robert Gardner, hoofdeconoom van Nationwide, merkte op dat ondanks de recente winsten de huizenprijzen nog steeds ongeveer 2,8% onder de piekniveaus van de zomer van 2022 liggen.

De activiteit op de huizenmarkt is de afgelopen maanden relatief stabiel gebleven, waarbij het aantal goedgekeurde hypotheken voor woningaankopen rond de 60.000 per maand ligt.

Dit cijfer ligt ongeveer 10% onder het niveau van vóór de pandemie, maar blijft respectabel gezien het hogere renteklimaat.

Betaalbaarheidsproblemen blijven bestaan

Ondanks de positieve ontwikkeling van de huizenprijzen blijft de betaalbaarheid voor veel kopers een grote uitdaging.

Gardner benadrukte dat de maandelijkse hypotheekbetalingen voor een doorsnee starter nu ongeveer 37% van het nettoloon bedragen, vergeleken met 28% vóór de pandemie.

Gardner wees erop dat de verwachtingen van beleggers over een bescheiden verlaging van de basisrente van de Bank of England in de komende jaren de financieringskosten zouden kunnen helpen verlagen.

Hij waarschuwde echter dat de impact bescheiden zou zijn, aangezien de huidige hypotheekprijzen met vaste rente al rekening houden met verwachte rentedalingen.

De betaalbaarheid zal waarschijnlijk slechts geleidelijk verbeteren door een combinatie van loongroei die groter is dan de groei van de huizenprijzen, met enige steun van bescheiden lagere financieringskosten.

Marktvertrouwen en mogelijke renteverlagingen

Alice Haine, analist bij Bestinvest van Evelyn Partners, schreef de prijsstijging toe aan het groeiende vertrouwen in de huizenmarkt, ondanks de aanhoudende druk op de betaalbaarheid.

Ze suggereerde dat een mogelijke renteverlaging door de Bank of England de marktactiviteit verder zou kunnen katalyseren.

De huizenmarkt vertoont tekenen van een heropleving na de moeilijke periode in 2023, toen hoge financieringskosten en een laag aanbod de activiteit onderdrukten.

Ze verwees naar gegevens van Zoopla waaruit bleek dat het aantal overeengekomen verkopen in de vier weken tot 21 juli met 16% was gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging, samen met het hoogste aantal woningen op de markt in zes jaar, duidt erop dat verkopers graag willen profiteren van de verbeterende omstandigheden.

Nathan Emerson van Propertymark herhaalde dit sentiment en benadrukte de terugkeer van positiviteit op de huizenmarkt.

Hij benadrukte dat een renteverlaging, gecombineerd met de toezegging van de nieuwe regering om tegen 2029 bijna twee miljoen nieuwe woningen te bouwen, de woningbouwsector zou kunnen verjongen.

Er werd algemeen verwacht dat zij de basisrente zouden willen verlagen, en deze combinatie van factoren zou kunnen leiden tot een verjonging van de woningsector.

De Britse huizenmarkt vertoont tekenen van herstel, waarbij de huizenprijzen stijgen met het snelste jaarlijkse tempo sinds eind 2022.

Hoewel de betaalbaarheidsproblemen blijven bestaan, zorgen het groeiende marktvertrouwen en mogelijke renteverlagingen van de Bank of England voor positieve vooruitzichten.

Terwijl de markt door deze dynamiek blijft navigeren, wordt verwacht dat de tweede helft van het jaar verdere groei en stabiliteit zal brengen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.