De nettowinst van Adani-vlaggenschip Adani Enterprises over het eerste kwartaal is meer dan verdubbeld

De nettowinst van het vlaggenschip van de Adani-groep, Adani Enterprises, over het kwartaal eindigend op 30 juni is meer dan verdubbeld dankzij de sterke operationele prestaties van de opkomende activiteiten op het gebied van luchthavens en groene energie.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De geconsolideerde nettowinst na belastingen steeg met 116% tot Rs 14,58 miljard ($173 miljoen), terwijl de totale inkomsten met 13% stegen tot Rs 260,67 miljard.

Het bedrijf versloeg de Bloomberg-schattingen van Rs 11,64 miljard PAT met ruim 25%.

Het bedrijf zei dat zijn opkomende kerninfraactiviteiten, bestaande uit het ANIL-ecosysteem, luchthavens en wegen, hun operationele prestaties aanzienlijk hebben verbeterd en dat de bijdrage van deze bedrijven aan de totale EBITDA nu is gestegen tot 62% in het beschouwde kwartaal, vergeleken met 45% in hetzelfde kwartaal. kwartaal vorig jaar.

Sterke prestatie van Adani’s groene energiebedrijf

Copy link to section

De zonne-energieproductie- en windturbineactiviteiten van het ANIL Ecosystem noteerden de hoogste EBIDTA ooit van Rs 16,42 miljard, een stijging van 3,6 keer vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het draagt nu 38% bij aan de totale EBITDA.

Het conglomeraat heeft zijn nieuwe energieactiviteiten uitgebreid door meer investeringen in hernieuwbare energie.

De verkoop van modules onder zijn zonne-energieactiviteiten steeg met 125% op jaarbasis tot 1379 MW, waarbij de export met 109% toenam en de binnenlandse verkoop met 151%.

Gautam Adani, voorzitter van de Adani-groep, zei:

De substantiële groei van onze EBIDTA, aangedreven door de uitzonderlijke prestaties van het ANIL-ecosysteem, onze luchthavenactiviteiten en onze wegenbouwactiviteiten, onderstreept ons engagement voor operationele uitmuntendheid en duurzame waardecreatie.

Ondertussen daalden de belangrijkste inkomsten uit de steenkoolhandel van het bedrijf met 28% tot 107,94 miljard roepies als gevolg van lagere steenkoolprijzen.

Het voedingsbedrijf FMCG werd afgesplitst in Adani Wilmar

Copy link to section

Adani Enterprises kondigde ook de splitsing aan van de FMCG-voedingsactiviteiten aan Adani Wilmar, samen met de strategische investering van AEL in Adani Commodities.

Het bedrijf zei dat de Food FMCG-activiteiten “zelfvoorzienend zijn geworden, goed presteren en klaar zijn voor verdere groei onder AWL”.

Het zegt dat de regeling niet alleen waarde voor de aandeelhouders zal ontsluiten, maar ook een gerichte strategie voor duurzame groei in de incubatieactiviteiten mogelijk zal maken.

Marktbeweging en herstel van de Hindenburg-crisis

Copy link to section

De aandelenkoers van Adani Enterprises steeg met 1,57% als gevolg van de winstaankondiging.

In januari 2023 bracht Hindenburg Research, een in de VS gevestigde shortseller, een kritisch rapport uit waarin hij de Adani Group beschuldigde van fraude en aandelenmanipulatie.

Dit rapport had een aanzienlijke impact op de aandelenkoersen van bedrijven uit de Adani Group, waaronder Adani Enterprises.

Hoewel de Adani Group de beschuldigingen heeft ontkend, had de bredere groep begin februari 2023 ongeveer 68 miljard dollar aan marktwaarde verloren, wat het beleggerssentiment bij zijn beursgenoteerde bedrijven beïnvloedde.

In mei van dit jaar keerde Adani Enterprises terug naar het niveau dat voor het laatst in januari 2023 werd bereikt. In het afgelopen jaar is de aandelenkoers met 30% gestegen

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.