Het Amerikaanse Bitcoin Strategic Reserve-wetsvoorstel is officieel geïntroduceerd in de Senaat

De Amerikaanse senator Cynthia Lummis heeft de Bitcoin Strategic Reserve-wet geïntroduceerd. Het wetsvoorstel vereist dat de Amerikaanse regering een gereserveerd fonds opricht met behulp van het vlaggenschip cryptocurrency om de economische veerkracht en financiële soevereiniteit van het land te versterken.

Na haar toespraak op de Bitcoin Nashville 2024-conferentie, waar ze aanvankelijk een BTC-reserve voorstelde, is het wetsvoorstel, getiteld de Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act, nu aan de Senaat gepresenteerd. Een uittreksel uit het wetsvoorstel luidt als volgt:

Net zoals goudreserves historisch gezien als hoeksteen van de nationale financiële zekerheid hebben gediend, vertegenwoordigt Bitcoin een bezit uit het digitale tijdperk dat in staat is het financiële leiderschap en de veiligheid van de Verenigde Staten in de wereldeconomie van de 21e eeuw te vergroten.

Hoe wordt de Bitcoin opgeslagen?

Als onderdeel van de wetgeving zou er in de Verenigde Staten een ‘gedecentraliseerd netwerk’ van veilige Bitcoin-opslagfaciliteiten worden gebouwd. Deze reserves zouden fungeren als een koelopslagsysteem voor Bitcoin dat eigendom is van de overheid en onder toezicht staan van de minister van Financiën.

De minister van Financiën zou ook verantwoordelijk zijn voor het “monitoren” en “auditen” van de reserve.

Verder zou het ministerie van Financiën samenwerken met de minister van Defensie en de minister van Binnenlandse Veiligheid, samen met deskundigen uit de industrie, om de faciliteiten te beveiligen.

De toezichthouder zal er ook voor zorgen dat alle digitale activa die zijn afgeleid van Bitcoin-vorken en airdrops worden geregistreerd en opgeslagen in de reserve. Bovendien mogen deze activa gedurende vijf jaar na verwerving niet worden verkocht of afgestoten, tenzij nieuwe wetgeving dergelijke acties specifiek toestaat.

Hoeveel Bitcoin zou er worden verworven?

Er is ook een Bitcoin-aankoopprogramma verplicht gesteld, waarbij de overheid maximaal 1.000.000 Bitcoins zal verwerven. De transacties zouden over een periode van vijf jaar worden uitgevoerd, met een maximale limiet van 200.000 BTC per jaar.

Deze overnames zouden transparant worden uitgevoerd om marktverstoringen tot een minimum te beperken. De overgenomen BTC zou gedurende ten minste 20 jaar worden aangehouden, met beperkingen tegen voortijdige verkoop.

Het wetsvoorstel schrijft ook een ‘Proof of Reserve’-systeem voor, dat driemaandelijkse cryptografische attesten vereist om de bezittingen binnen de Strategic Bitcoin Reserve te verifiëren. Jaarlijks zullen rapporten over de status van het Bitcoin-aankoopprogramma worden gepubliceerd.

Hoe worden de Bitcoin-aankopen gefinancierd?

Er zijn verschillende financiële mechanismen gesuggereerd die het mogelijk zouden maken ‘de kosten van de strategische Bitcoin-reserve te compenseren’.

De belangrijkste aanpak bestaat uit het heralloceren van overtollige middelen van de Federal Reserve-banken. Concreet wijzigt de wet een deel van de Federal Reserve Act om de wettelijke limiet op de overtollige fondsen van de reservebanken te verlagen van $6,825 miljard naar $2,4 miljard.

Deze aanpassing maakt extra middelen vrij, waardoor de eerste $6 miljard aan netto-inkomsten die de Federal Reserve-banken elk jaar, van 2025 tot en met 2029, aan de Schatkist overmaken, worden gebruikt om het Bitcoin-aankoopprogramma te financieren.

Bovendien schrijft de wet de herwaardering van goudcertificaten van de Federal Reserve voor. De banken van de Federal Reserve zijn verplicht al hun uitstaande goudcertificaten aan te bieden aan de minister van Financiën binnen 180 dagen vanaf de dag dat de wetgeving is aangenomen.

Daarna zou de minister van Financiën binnen drie maanden nieuw goud uitgeven dat “de eerlijke marktwaarde van het goud weerspiegelt.”

Het verschil in contante waarde tussen de oude en nieuwe certificaten zou worden overgemaakt aan de Schatkist, wat een nieuwe bron van geld zou opleveren voor de Bitcoin Reserve.

Ten slotte gaat het wetsvoorstel ook in op de kwestie van zelfbewaring en bevat het bepalingen om het recht van individuen, bedrijven en organisaties te bevestigen en te beschermen om de controle over hun Bitcoin-bezit te behouden zonder inmenging van de overheid.

