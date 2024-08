Khalid Sheikh Mohammed en twee anderen hebben een pleidooiovereenkomst gesloten met de VS voor de terreuraanslagen van 11 september

Khalid Sheikh Mohammed, die ervan wordt beschuldigd het brein achter de aanslagen van 11 september in de VS te zijn, heeft volgens het ministerie van Defensie ermee ingestemd schuldig te bekennen.

Dit komt bijna drieëntwintig jaar nadat de terreurgroep Al-Qaeda de dodelijkste terreuraanval in de geschiedenis van de Verenigde Staten en de wereld heeft uitgevoerd.

Van Mohammed wordt verwacht dat hij, samen met handlangers Walid bin Attash en Mustafa al-Hawsawi, volgende week hun schuldige pleidooien zullen indienen bij de militaire commissie in Guantanamo Bay, Cuba.

De ontwikkeling zou een lang uitgestelde oplossing kunnen bieden voor de aanval die duizenden levens eiste en het mondiale sociale en politieke landschap voor altijd veranderde.

Advocaten van de verdediging hebben verzocht dat de mannen levenslange gevangenisstraffen krijgen

Het ministerie van Defensie zei:

De Convening Authority for Military Commissions, Susan Escallier, heeft voorlopige overeenkomsten gesloten met Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin ‘Attash en Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, drie van de medeverdachten in de zaak van 11 september. De specifieke voorwaarden van de voorlopige overeenkomsten zijn op dit moment niet beschikbaar voor het publiek.

Advocaten van de verdediging hebben verzocht dat de mannen levenslange gevangenisstraffen krijgen in ruil voor hun schuldige pleidooien.

Dit verzoek werd gedetailleerd beschreven in brieven die de federale overheid stuurde aan familieleden van enkele van de bijna 3.000 slachtoffers die omkwamen bij de aanslagen van 11 september.

In een brief van admiraal Aaron Rugh, de hoofdaanklager in de zaak, aan de families, stond dat de drie, in ruil voor het van tafel halen van de doodstraf, schuldig zouden bekennen aan alle aanklachten, inclusief de moord op 2.976 mensen.

Ze zullen worden veroordeeld door een panel van militaire officieren, meldde ABC News.

Ze kwamen ook overeen om te reageren op vragen van de geverifieerde familieleden van 11 september ‘over hun rol en redenen voor het uitvoeren van’ de aanslagen.

De beklaagden zullen hun antwoorden binnen 90 dagen indienen.

Hoewel niet alle families van de slachtoffers het met deze stap eens zijn en gefrustreerd zijn door het uitblijven van een doodstrafproces, hebben mensenrechtenorganisaties het besluit verwelkomd en het een “rechtvaardige” reactie genoemd op de marteling van de verdachten door de Amerikaanse regering.

Gemengde reacties van families van slachtoffers van 9/11

De drie mannen zullen worden geconfronteerd met een militaire jury om bewijsmateriaal te horen en vonnissen uit te spreken, mogelijk volgend jaar.

Terwijl sommige familieleden van de slachtoffers opgelucht zijn dat er een oplossing in zicht is, zijn anderen zichtbaar ontsteld over het uitblijven van een doodstrafproces.

Brett Eagleson, president van 9/11 Justice, een organisatie die overlevenden en familieleden van de slachtoffers vertegenwoordigt, zei dat de families “diep verontrust” waren door de pleidooiovereenkomsten, en drong aan op meer informatie over de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij de aanslagen.

“Hoewel we het besluit erkennen om de doodstraf te vermijden, blijft onze voornaamste zorg de toegang tot deze personen voor informatie. Deze pleidooiovereenkomsten mogen geen systeem van gesloten deurovereenkomsten in stand houden, waarin cruciale informatie verborgen wordt gehouden zonder de families van de slachtoffers de kans te geven kans om de volledige waarheid te leren kennen”, zei hij, geciteerd door CNN.

Terry Strada, het hoofd van een andere groep voor de families, beriep zich op de vele familieleden die zijn gestorven in afwachting van gerechtigheid, en zei over de beklaagden:

Ze waren laf toen ze de aanval planden. En vandaag zijn het lafaards.

Strada zei dat veel families alleen maar wilden dat de mannen schuld bekenten, maar dat ze persoonlijk een proces en de straf verwachtte.

Michael Burke, wiens broer, een brandweercommandant, omkwam bij de aanslagen, zei:

Bij de processen in Neurenberg duurde het maanden of een jaar. Voor mij is het altijd een schande geweest dat deze jongens, 23 jaar later, niet zijn veroordeeld en gestraft voor hun aanvallen of de misdaad. Ik heb nooit begrepen hoe het zo lang duurde.

Burke benadrukte de incongruentie van het pleidooi met de verwachtingen van onmiddellijke gerechtigheid die volgden op de aanslagen.

Zijn broer, Billy Burke, toonde heldenmoed door bij twee mannen te logeren die niet in staat waren de noordelijke toren van het World Trade Center te evacueren, wat de persoonlijke verliezen onderstreepte die veel gezinnen voelden.

Uitgestelde gerechtigheid en historische impact

De Amerikaanse overeenkomst met de beklaagden komt ruim zestien jaar nadat hun vervolging begon, en ruim twintig jaar na de aanslagen van 11 september.

Op die noodlottige dag kaapten militanten vier commerciële vliegtuigen, waarvan er drie neerstortten in het World Trade Center in New York en het Pentagon, terwijl de vierde neerstortte in een veld in Pennsylvania nadat passagiers probeerden de kapers te overmeesteren.

Mohammed, die vermoedelijk op het idee was gekomen om vliegtuigen als wapen te gebruiken, werd in 2003 gevangengenomen.

Terwijl hij in CIA-hechtenis zat, werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding voordat hij werd overgebracht naar Guantánamo Bay.

Het gebruik van foltering is een aanzienlijk obstakel geweest bij de vervolging, waardoor een groot deel van het bewijsmateriaal niet-ontvankelijk is geworden en langdurige vertragingen in de procesprocedures zijn veroorzaakt.

Daphne Eviatar, directeur van Amnesty International USA, verwelkomde de aansprakelijkheid, maar riep ook op tot de sluiting van het detentiecentrum van Guantanamo Bay en drong er bij de regering-Biden op aan ervoor te zorgen dat dergelijke door de staat gesanctioneerde misbruiken zich niet meer voordoen.

“De regering-Biden moet ook alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat een programma van door de staat gesanctioneerde gedwongen verdwijningen, martelingen en andere vormen van mishandeling nooit meer door de Verenigde Staten zal worden gepleegd”, zei ze.

De aanslagen waren de aanleiding voor de ‘oorlog tegen het terrorisme’ van de Amerikaanse regering, die leidde tot militaire invasies in Afghanistan en Irak en uitgebreide operaties tegen extremistische groeperingen in het Midden-Oosten.

Deze periode kende de omverwerping van regeringen, wijdverbreide vernietiging en aanzienlijke politieke onrust, waaronder de opstand van de Arabische Lente in 2011.

De American Civil Liberties Union (ACLU) zei dat de beslissing van het DoD de “juiste beslissing” was. Anthony D. Romero, uitvoerend directeur van de ACLU, zei:

Het is ook de enige praktische oplossing na bijna twintig jaar procederen. De VS hebben te lang herhaaldelijk hun gebruik van marteling en ongrondwettelijke militaire tribunalen in Guantánamo Bay verdedigd. De militaire commissies waren vanaf het begin gedoemd te mislukken en de marteling van deze beklaagden door de regering maakt dit pleidooi zowel noodzakelijk als rechtvaardig. Ten slotte zal het afsluiten van het hoofdstuk over deze zaken met een schikking ook een zekere mate van transparantie en rechtvaardigheid bieden voor de familieleden van 11 september.

Een politieke kwestie in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen?

Het duurde niet lang voordat de Republikeinse partij tijdens de Amerikaanse presidentiële campagne een beroep deed op het besluit.

Tijdens een campagnetoespraak woensdag in Glendale, Arizona, heeft de vice-presidentskandidaat van Trump, senator JD Vance, de deal ronduit afgewezen.

“Denk nu eens aan het punt dat we hebben bereikt: Joe Biden en Kamala Harris hebben het ministerie van Justitie bewapend om achter hun politieke tegenstanders aan te gaan, maar ze sluiten een liefdesovereenkomst met de terroristen van 11 september”, zei Vance. .

‘We hebben een president nodig die terroristen doodt, en niet met hen onderhandelt.’

Ook de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, veroordeelde de beslissing van de aanklagers.

The Biden-Harris Administration has done the unthinkable: they’ve agreed to a plea deal with Khalid Sheikh Mohammed, the mastermind of the September 11th attacks, and two of his accomplices.



Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.