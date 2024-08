Koperfutures kelderen als gevolg van zorgen over de Chinese vraag en productieproblemen

Koperfutures zijn gedaald naar $4,1 per pond en naderen het laagste punt in vier maanden van $4,05 op 30 juli. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de escalerende zorgen over de Chinese vraag.

De Chinese regering heeft ervoor gekozen geen stimuleringsmaatregelen te nemen om de aanzienlijke neergang in de grootste productiesector ter wereld tegen te gaan.

In plaats daarvan richten ze zich op de transitie van de economie naar innovatieve technologie en alternatieve energiebronnen.

Marktreactie en reactie van de PBoC

Het besluit van China om economische hulp in te houden veroorzaakte een snelle reactie van de markt, wat leidde tot een uitverkoop van activa en contracten voor basismetalen.

Om de marktdruk te verlichten voerde de People’s Bank of China (PBoC) ongekende renteverlagingen door.

De effectiviteit van deze renteverlagingen bij het doen herleven van de Chinese economie en het stimuleren van de koperfutures blijft onzeker.

Hoewel renteverlagingen op de korte termijn de kredietverlening en de uitgaven kunnen stimuleren, wordt hun algehele impact op de economische groei en de koperprijzen door verschillende factoren beïnvloed.

Factoren die de koperfutures beïnvloeden

Het succes van de renteverlagingen van de PBoC bij het stimuleren van investeringen en consumptie zal een cruciale rol spelen.

Als deze maatregelen het economisch herstel kunnen stimuleren, kunnen ze de vraag naar grondstoffen als koper doen toenemen.

Externe factoren zoals de mondiale vraag, de handelsdynamiek en het marktsentiment hebben echter ook een grote invloed op koperfutures.

Onzekerheden in de wereldeconomie, handelsconflicten en schommelingen in de grondstoffenprijzen kunnen allemaal het traject van koperfutures beïnvloeden, ongeacht het binnenlandse rentebeleid.

Recente gegevens van het National Bureau of Statistics (NBS) en de Caixin Purchasing Managers’ Index (PMI) wijzen op een daling van de Chinese productie.

Deze rapporten suggereren dat fabrikanten moeite hebben om de zwakke binnenlandse vraag in evenwicht te brengen met de internationale verkopen nu het derde kwartaal begint.

Bovendien zijn er tegenstrijdige berichten verschenen over Chinese smelterijen. Terwijl sommigen nieuwe projecten starten om de productiedoelstellingen te halen, worden eerdere projecties van een gecombineerde productiedaling om de verwerkingslonen te verhogen in twijfel getrokken.

Het pad voorwaarts voor koperfutures blijft onzeker te midden van de toenemende spanningen in de industriële sector en de veranderende marktdynamiek.

Het Chinese economische beleid, de marktreacties en de uitdagingen op het gebied van de productie zullen de grondstoffenmarkt in de nabije toekomst blijven beïnvloeden.

Beleggers en analisten houden de ontwikkelingen in China nauwlettend in de gaten om hun potentiële impact op de mondiale koperprijzen en marktstabiliteit in te schatten.

Nu de koperfutures het laagste punt in vier maanden naderen, blijft de focus liggen op de economische strategieën van China en hun implicaties voor de wereldmarkt.

De combinatie van voorzichtig overheidsbeleid, problemen in de productiesector en externe economische factoren creëert een complexe omgeving voor het voorspellen van de toekomst van de koperprijzen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.