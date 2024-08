Notcoin, Lost Dogs NFTs en Getgems lanceren een verhaalgestuurde game op TON

Notcoin, een prominente naam in de Web3-gamingwereld, gaat een nieuw verhaalgestuurd spel onthullen in samenwerking met de Lost Dogs NFT-collectie en de Getgems NFT-marktplaats op The Open Network (TON).

Deze stap markeert een significante verschuiving ten opzichte van het vorige clickergame-model, dat een explosieve groei kende, maar met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid werd geconfronteerd.

Notcoin bouwt voort op zijn clickerspel

Eerder kreeg Notcoin brede aandacht met zijn clickerspel, dat in minder dan twee maanden meer dan 30 miljoen gebruikers trok.

Ondanks het succes bleek het tap-to-earn-model van het project echter ontoereikend voor betrokkenheid en groei op de lange termijn.

Notcoin besefte dit en besloot de mijnbouwfase op 1 april af te ronden, waarbij het zich richtte op een duurzamer en aantrekkelijker format.

Lost Dogs NFT’s als speelbare personages

De komende game zal Lost Dogs NFT’s als speelbare personages bevatten. Spelers zullen met deze NFT’s communiceren in een verhaalgestuurde ervaring, waarbij ze taken voltooien en keuzes maken die het spel beïnvloeden.

Deze transitie benadrukt de toewijding van Notcoin om een diepere en betekenisvollere gebruikerservaring te creëren die verder gaat dan louter cryptocurrency-prikkels.

Mad Tail, de Chief Barking Officer van de Lost Dogs-collectie, benadrukte het belang van storytelling in games.

Tail zei dat omdat alles in ons leven een vorm van verhaal is. Het leven zelf is een verhalend concept en daarom besloten ze deze synchroniciteit in hun spel vast te leggen.

Deze filosofie ligt ten grondslag aan het ontwerp van de nieuwe game, met als doel spelers persoonlijk en emotioneel aan te spreken.

Ondanks de recente terugval in de verkoop van NFT blijven velen in de sector, waaronder Mad Tail, optimistisch over het potentieel van de technologie.

Tail voerde aan dat NFT’s de game-ervaring verbeteren door een groter gevoel van eigenaarschap en onderdompeling te bieden, en zei dat ze NFT’s zien als een hulpmiddel dat de game-ervaring kan verrijken door het gevoel van eigenaarschap binnen het spel te vergroten.

Naast gameplay kunnen spelers Notcoin (NOT)-tokens en een nieuw in-game-token verdienen.

Dit dual-token-systeem is ontworpen om de betrokkenheid van spelers te belonen en naadloos te integreren met de verhaalgestuurde elementen van het spel.

Nu Notcoin aan deze nieuwe onderneming begint, vertegenwoordigt het een bredere trend in de Web3-gamingsector, waar het vertellen van verhalen en gemeenschapsbetrokkenheid centraal komen te staan in het game-ontwerp.

Met zijn innovatieve aanpak wil Notcoin de spelersinteractie opnieuw definiëren en een nieuwe standaard zetten voor duurzame en meeslepende spelervaringen in de blockchain-ruimte.

Notcoin-prijsreactie

Het nieuws heeft een minimale impact gehad op de prijs van het NOT-token van Notcoin, dat sinds 4 juni een bearish trend vertoont.

De NOT-tokenprijs steeg kort naar $0,01351 voordat hij op het moment van schrijven met meer dan 5% daalde naar $0,01256, wat het complicerende scenario benadrukt dat NOT zich te midden van verhoogde berendruk bevindt.

