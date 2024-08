Poodlana trotseert de zwaartekracht nu memecoins zoals MOG, WIF en Jasmy dalen

Memecoins zoals Mog Coin (MOG), Dogwifhat (WIF) en JasmyCoin (JASMY) leidden donderdag tot verliezen omdat de zorgen over de crypto-industrie aanhielden. Het MOG-token daalde met meer dan 14%, terwijl WIF en Jasmy met 10% daalden. Andere populaire tokens zoals Book of Meme (BOME) en Bonk behoorden tot de grootste achterblijvers.

Poodlana tokenverkoop bloeit

Poodlana negeerde het aanhoudende onheil en de somberheid in de crypto-industrie terwijl deze een aanzienlijke hoeveelheid geld bleef inzamelen. De ontwikkelaars hebben in minder dan drie weken meer dan $4 miljoen opgehaald, waardoor het een van de slechtst presterende tokenverkopen van het jaar is.

Gebruikers kunnen hun tokens kopen met behulp van verschillende cryptocurrencies en zelfs de Amerikaanse dollar. Enkele van de meest populaire tokens die worden gebruikt om voor het token te betalen zijn Ether, Tether (USDT) en USD Coin (USDC).

Poodlana wil het volgende grote project zijn in de crypto-industrie. Het hoopt dat het het succes van andere meme-coins zoals Shiba Inu, Floki, Pepe en Dogwifhat zal repliceren om een grote naam te worden.

Poodlana’s naam komt van twee dingen: Poedel en Solana. De poedel is een toonaangevend hondenras dat geliefd is in Japan. Lana komt van Solana, een blockchain die zeer populair is geworden onder ontwikkelaars van mememunten.

Naast de populariteit van de poedel hopen de ontwikkelaars dat het momentum zal winnen door zich te concentreren op de luxemarkt. In zijn marketing heeft Poodlana zichzelf aangeprezen als de Hermes van de crypto-industrie.

De tokenverkoop van Poodlana heeft twee unieke aspecten. Ten eerste stijgt de prijs voortdurend en handelde donderdag op $0,0335. Tegen het einde van de verkoop zal de prijs handelen op $0,060, wat betekent dat initiële kopers hiervan zullen profiteren door meer tokens te kopen.

Ten tweede is het andere unieke aspect dat het POODL-token slechts 60 minuten begint te handelen wanneer de presale eindigt. Dit betekent dat kopers niet lang hoeven te wachten met het verkopen van hun tokens. Je kunt het POODL-token hier kopen.

Waarom meme-coins instorten

Er zijn twee belangrijke redenen waarom meme-coins zoals Mog Coin, WIF, Bonk en Jasmy inzakken. Ten eerste is de daling vooral te wijten aan de prijsactie van Bitcoin. Na maandag boven de $70.000 te zijn gestegen, is Bitcoin gedaald tot onder de $64.000. In de meeste gevallen zijn deze tokens doorgaans volatieler dan Bitcoin. Ze stijgen scherp als Bitcoin stijgt en omgekeerd.

Ten tweede is de daling het gevolg van de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Er zijn tekenen dat de crisis tussen Israël, Libanon en Iran de komende maanden zal escaleren.

Ten slotte vindt de crash plaats terwijl beleggers het nieuws van de Federal Reserve verkopen. De Fed deed wat de meeste analisten hadden verwacht. Daarbij besloot zij de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50% en liet zij de deur open voor een renteverlaging in september. Hoewel dit een goede zaak was voor risicovolle activa, was dit al door de marktdeelnemers ingeprijsd.