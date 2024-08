Wayfair Inc. ervaart een vertraging in de categorie huishoudelijke artikelen die doet denken aan de wereldwijde financiële crisis van 2008, aldus CEO Niraj Shah.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Deze voorzichtige consumentenbestedingen hebben een aanzienlijke impact op de financiële prestaties van het bedrijf.

In de winstpublicatie van donderdag merkte Shah op: “Klanten blijven voorzichtig met hun uitgaven aan het huis.”

Wayfair rapporteerde een winst van 47 cent per aandeel op een omzet van $3,12 miljard voor het tweede financiële kwartaal, wat lager is dan de verwachte 49 cent per aandeel en een omzet van $3,18 miljard.

Als gevolg hiervan daalden de aandelen van Wayfair donderdag in de premarket-handel met ruim 4,0%.

CFO Kate Gulliver herhaalde de zorgen van Shah en vergeleek de huidige daling in de categorie huishoudelijke artikelen met de neergang die het bedrijf doormaakte tijdens een bbp-recessie.

Ze benadrukte het unieke karakter van de huidige groeivertraging en merkte op: “Technisch gezien bevinden we ons momenteel niet in een recessie van het bbp.”

Gulliver waarschuwde voor aanhoudende zwakte in de verkoop van woninggoederen totdat de Amerikaanse Federal Reserve de rente begint te verlagen en de huizenmarkt weer aantrekt.

Ondanks deze tegenwind was het tweede kwartaal de beste prestatie van Wayfair in termen van gecorrigeerde EBITDA en vrije kasstroom in drie jaar, waarschijnlijk als gevolg van de ontslagen die in januari werden aangekondigd om de kostenstructuur te optimaliseren.

Wayfair-aandelen werden tijdens de COVID-19-pandemie in 2021 voor maar liefst $ 340 verhandeld, wat de aanzienlijke daling sindsdien onderstreepte.

Impact van hoge rentetarieven op Wayfair

Copy link to section

Wayfair kampt al meer dan een jaar met een trage vraag, omdat de hoge rente de huizenmarkt tot stilstand heeft gebracht. De daling van de huizenverkopen heeft een directe invloed gehad op de vraag naar nieuw meubilair.

Bovendien heeft de aanhoudende inflatie ervoor gezorgd dat consumenten op hun hoede zijn voor discretionaire uitgaven, waaronder huishoudelijke artikelen.

Er kan echter hoop aan de horizon gloren. Fed-voorzitter Jerome Powell suggereerde onlangs dat de eerste renteverlaging voor september “op tafel” zou kunnen liggen, op voorwaarde dat de inflatie en andere economische gegevens op hun huidige pad blijven.

Deze potentiële renteverlaging zou de noodzakelijke impuls kunnen geven om de huizenmarkt en daarmee de verkoop van woningartikelen nieuw leven in te blazen.

Moet u Wayfair-aandelen kopen vanwege de zwakte na de winst?

Copy link to section

Gezien het uitdagende economische klimaat zouden beleggers zich na de recente winstcijfers kunnen afvragen of ze Wayfair-aandelen moeten kopen.

Ondanks de problemen van het bedrijf is er groeipotentieel. In de aanloop naar het kwartaalcijfersrapport hadden Wall Street-analisten een consensus “overweging” voor de Wayfair-aandelen, met een gemiddeld koersdoel van $71.

Deze doelstelling suggereert een potentiële stijging van meer dan 30% ten opzichte van de huidige niveaus.

De verwachte renteverlagingen en de inspanningen van het bedrijf om de kosten te optimaliseren zouden in de nabije toekomst tot betere prestaties kunnen leiden.

Hoewel de huidige vertraging in de verkoop van huishoudelijke artikelen zorgwekkend is, zouden de strategische stappen van Wayfair en de bredere economische vooruitzichten het bedrijf kunnen positioneren voor een herstel.

Het recente winstrapport van Wayfair benadrukt de uitdagingen waarmee de sector huishoudelijke artikelen in het huidige economische klimaat wordt geconfronteerd.

Door voorzichtige consumentenbestedingen, hoge rentetarieven en aanhoudende inflatie heeft het bedrijf met aanzienlijke tegenwind te maken gehad. Het potentieel voor renteverlagingen en de kostenoptimalisatiestrategieën van het bedrijf bieden echter hoop op herstel. Beleggers moeten deze factoren zorgvuldig afwegen wanneer ze overwegen om Wayfair-aandelen te kopen vanwege de zwakte na de winst.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.