Byju’s ontwijkt faillissement met een schuldenregeling van $ 19 miljoen en krijgt uitstel om BCCI terug te betalen

In een cruciale uitspraak op vrijdag heeft het Indiase National Companies Law Appellate Tribunal (NCLAT) Byju’s, de belegerde onderwijstechnologiegigant, de kans gegeven om een schuld van 19 miljoen dollar te vereffenen bij de Board of Control for Cricket in India (BCCI).

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Deze beslissing stopt de insolventieprocedure die door BCCI was gestart tegen de ooit $22 miljard gewaardeerde startup.

Belangrijke uitspraak over schuldenregeling

Copy link to section

De bank van de NCLAT in Chennai stond de oprichter van Byju, Byju Raveendran, toe om in beroep te gaan tegen het faillissementsbevel van een lagere rechtbank van vorige maand.

De uitspraak van het tribunaal werd beïnvloed door de toezegging dat de terugbetaling persoonlijk zou worden gefinancierd door Riju Raveendran, de broer van Byju, in plaats van te worden afgeleid van fondsen die bedoeld waren voor financiële schuldeisers.

Het tribunaal benadrukte het belang van compromissen in dergelijke gevallen en stelde:

“Het eerste uur van gerechtigheid is het uur van compromissen en waar het aanbod is gedaan door een van de geschorste directeuren in opdracht van de bedrijfsschuldenaar om de strijdbijl met CD te begraven, kan het Hof een beroep doen op Regel 11 met het doel een Met het oog op deze feiten wordt de schikking hierbij goedgekeurd, slaagt het beroep en wordt het bestreden besluit vernietigd.

Door deze uitspraak kan Raveendran de controle over Byju behouden. BCCI behoudt echter het recht om haar beroep te herroepen als Byju er niet in slaagt de overeengekomen contributie te voldoen.

Aanhoudende financiële strijd

Copy link to section

Ondanks deze overwinning is Byju’s nog niet uit de financiële problemen.

Het bedrijf wordt geconfronteerd met meerdere faillissementszaken, zowel in India als in het buitenland.

Eerder dit jaar heeft Byju’s Amerikaanse eenheid het faillissement aangevraagd in Delaware, waarbij schulden tussen de $1 miljard en $10 miljard werden opgesomd.

Byju’s maakte een snelle groei door tijdens de COVID-19-pandemie, aangedreven door de toename van leren op afstand.

De startup trok aanzienlijke investeringen aan van grote spelers als Sequoia Capital, Tiger Global Management en Silver Lake.

Deze instroom van kapitaal financierde een agressieve overnamestrategie, waarbij Byju wereldwijd ongeveer twintig bedrijven overnam voor een bedrag van bijna $ 3 miljard.

Toen de pandemie echter afnam, kreeg Byju te maken met financiële spanningen. Een afname van de vraag naar leren op afstand, in combinatie met een algemene vertraging in de startupsector, leidde tot lagere waarderingen en financieringsproblemen.

In november 2023 verlaagde Prosus de waardering van Byju tot minder dan $ 3 miljard.

BlackRock verlaagde zijn waardering in januari verder tot ongeveer $1 miljard.

Voor het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2023 rapporteerde Byju’s verliezen van Rs 8.553 crore (bijna $ 1 miljard), wat de ernst van de financiële problemen onderstreept.

Tijdelijk uitstel

Copy link to section

De schikking met BCCI biedt Byju’s tijdelijk uitstel van faillissement, maar de bredere financiële problemen van het bedrijf blijven onopgelost.

De uitkomst van zijn andere faillissementszaken en zijn vermogen om zijn activiteiten te stabiliseren zullen van cruciaal belang zijn bij het bepalen van zijn toekomstige traject.

Beleggers en waarnemers uit de sector zullen nauwlettend in de gaten houden hoe Byju’s zijn financiële herstructurering beheert en omgaat met de aanhoudende marktdruk.

De reis van het bedrijf weerspiegelt de bredere strijd van tech-startups die worstelen met post-pandemische aanpassingen en veranderende economische omstandigheden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.