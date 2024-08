Waarom loopt Noord-Ierland achter bij Groot-Brittannië wat betreft de invoering van een reëel leefbaar loon?

Noord-Ierland loopt achter op andere Britse regio’s wat betreft de invoering van het Real Living Wage, ook al heeft het land een aanzienlijk aantal laagbetaalde werknemers.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het Real Living Wage, berekend door de Resolution Foundation, is buiten Londen vastgesteld op £12 per uur. Ondanks deze vrijwillige norm zijn er in Noord-Ierland minder dan 100 bedrijven geaccrediteerd, vergeleken met ruim 15.000 in het Verenigd Koninkrijk.

Huidige loonstructuur in Groot-Brittannië

Copy link to section

De Britse loonstructuur omvat verschillende niveaus.

Het nationale minimumloon is wettelijk afdwingbaar en varieert per leeftijd, met tarieven van £6,40 per uur voor werknemers onder de 18 jaar en leerlingen, en £8,60 per uur voor werknemers tussen 18 en 20 jaar.

Het nationale leefbaar loon, dat ook wettelijk is vastgelegd, bedraagt £11,44 per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder.

De langzame vooruitgang van Noord-Ierland

Copy link to section

Mary McManus, regiomanager voor een leefbaar loon bij NI, uitte haar bezorgdheid over de trage invoering van het Real Living Wage in Noord-Ierland.

Ze benadrukte dat Schotland, ondanks dat het een drie keer zo grote bevolking heeft, veertig keer zoveel erkende werkgevers heeft.

Wales heeft bijna 600 geaccrediteerde werkgevers. McManus schrijft de achterstand in Noord-Ierland toe aan het hoge percentage werknemers dat onder het Real Living Wage verdient, een van de hoogste in Groot-Brittannië.

Uit officiële cijfers blijkt dat 15,6% van de werknemersbanen in Noord-Ierland vorig jaar onder het Real Living Wage betaalde, aanzienlijk hoger dan het Britse gemiddelde van 12,9%.

Dit komt neer op ongeveer 190.000 werknemers die onder de drempel verdienen.

De kiesdistricten met het hoogste percentage laagbetaalde werknemers zijn onder meer Belfast West, Foyle, Fermanagh en South Tyrone, en East Londonderry, waar één op de vijf werknemers onder de drempel verdient.

Vrouwen en deeltijdwerkers worden onevenredig zwaar getroffen.

Voorstel van de Labour-regering voor een nationaal minimumloon

Copy link to section

De plannen van de Britse regering om het nationale minimumloon te verhogen en de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen, kunnen gevolgen hebben voor het loonlandschap in Noord-Ierland.

De Labour-regering streeft ernaar een leefbaar loon in te voeren dat rekening houdt met de kosten van levensonderhoud en de subsidiabele leeftijd verlaagt van 21 naar 18 jaar.

Deze verandering zou ten goede kunnen komen aan nog eens een miljoen werknemers en een stijging van 33% opleveren voor degenen die het minimumloon voor 18-20-jarigen verdienen.

Het kan echter uitdagingen opleveren voor bedrijven, vooral in sectoren met hoge arbeidskosten, zoals de horeca en de detailhandel.

Deskundigen waarschuwen dat aanzienlijke verhogingen van het minimumloon de inflatie en de werkloosheid kunnen beïnvloeden.

Een verdere verhoging van het minimumloon met 7% tot 10%, zoals voorspeld, zou deze problemen kunnen verergeren.

Hogere loonkosten kunnen de economische groei vertragen en de renteverlagingen door de Bank of England beperken.

Het voorstel van de Labour-regering om het minimumloon op één lijn te brengen met de kosten van levensonderhoud betekent een belangrijke beleidsverandering.

Voor het eerst zullen ambtenaren rekening houden met de kosten van levensonderhoud bij het vaststellen van de loonniveaus.

Deze hervorming heeft tot doel de verschillen tussen de lonen van jongere en oudere werknemers aan te pakken.

De Low Pay Commission zal de taak krijgen om deze factoren in hun aanbevelingen op te nemen.

Terwijl hogere lonen de levensstandaard zouden kunnen verbeteren en de consumentenbestedingen zouden kunnen stimuleren, zouden ze ook de operationele kosten voor bedrijven kunnen verhogen, wat zou leiden tot hogere prijzen voor goederen en diensten.

Industrieën met dunne winstmarges, zoals de horeca en de detailhandel, kunnen moeite hebben om deze kosten op te vangen zonder personeel in te krimpen of te bezuinigen op diensten.