Lululemon daalt met 50% in 2024: is dit het juiste moment om te investeren?

Lululemon Athletica (LULU) heeft zijn aandelen dit jaar met 54% zien dalen, inclusief een daling van 5,5% op vrijdag. Deze neerwaartse trend wordt nog verergerd door de recente verlagingen van de kredietwaardigheid van verschillende analisten, met name van Goldman Sachs.

Ondanks deze uitdagingen zien sommige investeerders potentieel in de sterke marktpositie en historische prestaties van het bedrijf.

De vraag blijft: is het nu het moment om te kopen, of moet je wachten tot het dieptepunt van de aandelen is bereikt?

Goldman Sachs verlaagt de rating van Lululemon

Goldman Sachs-analist Brooke Roach heeft onlangs de rating van Lululemon’s aandeel verlaagd van Koop naar Neutraal, waardoor het koersdoel werd verlaagd naar $286.

De verlaging van de rating van Roach is gebaseerd op zorgen over de groeivooruitzichten van het bedrijf op de korte termijn, onder verwijzing naar een slechte uitvoering en de snelle terugtrekking van de nieuwe Breezethrough-franchise. Deze kwesties suggereren dat Lululemon momenteel mogelijk niet de volledige controle heeft over haar activiteiten.

Wordt Lululemon ondergewaardeerd?

Ondanks de huidige neergang beweren sommige beleggers dat Lululemon historisch gezien ondergewaardeerd is, gezien de groeicijfers.

Het vertrouwen op prestaties uit het verleden kan echter misleidend zijn vanwege de huidige macro-economische omstandigheden.

De scherpe daling van het aandeel duidt op aanzienlijke zakelijke uitdagingen, maar bulls zijn van mening dat het sterke merk en de hoogwaardige producten van Lululemon het bedrijf een stevige positie in de sector geven.

Analistenperspectief: te weinig, te laat?

Sommige analisten waren misschien te laat met het afwaarderen van Lululemon, omdat het aandeel al de helft van zijn waarde had verloren.

Bulls beweren dat de fundamenten van het bedrijf sterk blijven. De afgelopen drie jaar heeft Lululemon voor $2 miljard aan aandelen teruggekocht, de brutomarges boven de 50% weten te houden en de winstverwachtingen gedurende vijftien opeenvolgende kwartalen consequent overtroffen.

Analisten van Jeffries en Citi hebben gewezen op een verschuiving in de consumentenvoorkeuren, die gevolgen heeft voor de populaire leggingslijn van Lululemon, die nu concurrentie ondervindt van kleinere spelers als Alo Yoga en Vuori.

Hoewel de huidige consumentensentimenten de voorkeur geven aan andere merken, zijn modetrends cyclisch en bestaat de mogelijkheid dat Lululemon weer populair wordt naarmate de trends zich ontwikkelen.

Impact van macro-economische omstandigheden

De verlagingen benadrukken ook de impact van de slechte economische omstandigheden, die hebben geleid tot lagere consumentenuitgaven aan kleding.

Hoewel dit voor veel bedrijven geldt, heeft het management van Lululemon toegegeven dat er uitvoeringsfouten zijn gemaakt, vooral in het Amerikaanse vrouwensegment. Kwesties als een beperkt kleurenpalet en een smal kernassortiment, vooral bij leggings, hebben bijgedragen aan de ondermaatse prestaties.

Tijdens een recente winstoproep erkende het management deze problemen en merkte op dat de reacties van klanten op de beschikbare kleuren positief waren, maar dat er meer variatie nodig was.

Bovendien werden voorraadtekorten in kleinere maten als een probleem aangemerkt.

Deze factoren suggereren dat fouten van het management, en niet alleen de smaak van de consument veranderen, de prestaties hebben beïnvloed.

Vooruitkijkend: pijn op de korte termijn, winst op de lange termijn?

Gezien de huidige situatie zouden analisten zich wellicht te veel op het kortetermijnbeeld kunnen concentreren. Lululemon heeft het potentieel om zijn strategieën te herzien en zich te herstellen, ongeacht de economische omstandigheden.

Als het bedrijf managementproblemen kan aanpakken en zich kan aanpassen aan de eisen van de markt, kan het sterker terugveren.

De huidige problemen van Lululemon, weerspiegeld in de aandelenprestaties en recente downgrades, benadrukken aanzienlijke uitdagingen.

Het sterke merk, de historische prestaties en het potentieel voor strategische herschikking van het bedrijf bieden echter een lichtpuntje.

Beleggers moeten overwegen of de huidige onderwaardering een koopmogelijkheid biedt of dat het verstandiger is te wachten op verdere stabiliteit.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.