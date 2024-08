Win gratis crypto: Top 3 Telegram-minigame-airdrops die je niet mag missen

Telegram-minigames zijn het nieuwste fenomeen dat de cryptocurrency-sector stormenderhand heeft veroverd.

Deze games zijn ‘mini-apps’ van Telegram, dit zijn online applicaties die zijn ontworpen om te worden uitgevoerd in de populaire berichten-app.

Spelers kunnen verschillende cryptocurrencies als beloning verdienen door eenvoudige taken uit te voeren, zoals tikken, ruilen of speurtochten voltooien, zoals dagelijks inloggen of zich abonneren op verschillende kanalen.

De games werken met behulp van in-game economieën en gedecentraliseerde applicaties (dApps) binnen het Open Network ( TON ) ecosysteem.

Om in te stappen hoeft een gebruiker alleen maar een TON-portemonnee aan te maken in de Telegram-app. Alle beloningen die uit de spellen worden verzameld, kunnen rechtstreeks naar deze portemonnee worden overgezet en worden ingewisseld via crypto-uitwisselingen.

In dit artikel kijken we naar enkele van de meest populaire games waarmee de cryptogemeenschap bezig is, in afwachting van hun aankomende airdrops.

Hamstergevecht

Dit is waarschijnlijk de populairste en snelst groeiende minigame in het TON-ecosysteem. Het idee van het spel is simpel: spelers kunnen op het scherm tikken om de in-game valuta te minen, die vervolgens kan worden ingewisseld voor het aankomende HMSTR-token van het spel.

In Hamster Kombat beheren spelers een gesimuleerde cryptocurrency-uitwisseling met een Hamster als de mascotte van het personage. Hoe meer een speler op de hamster tikt, hoe meer munten hij verdient. Verder biedt de game verschillende taken, dagelijkse inlogbeloningen en upgrades waarmee munten automatisch kunnen worden gedolven, zelfs als de speler niet online is.

De game beschikt over een verwijzingsprogramma om extra beloningen te genereren.

Er is een classificatiesysteem dat de spelers bijhoudt met de meeste munten die tot nu toe zijn gedolven. Deze spelers zullen in de voorhoede staan van de komende HMSTR-airdrop na een Token Generation Event (TGE). Hoe meer in-game tokens ze verdienen, hoe meer tokens ze zullen verdienen in wat Hamster Kombat “de grootste airdrop” in de geschiedenis van crypto noemt.

Het token is momenteel beschikbaar voor pre-market-handel bij OKX, Bybit, KuCoin en Bitget.

Tik op Wissel

Dit is weer een tap-to-eart-spel dat miljoenen spelers van over de hele wereld heeft aangetrokken. Spelers tikken op hun scherm of voltooien eenvoudige taken om TAPS-tokens te verdienen.

Afhankelijk van hoeveel ze tikken, kunnen gebruikers hogerop komen, meer munten verdienen en andere gebruikers uit verschillende competities verslaan. Spelers kunnen ook boosters ontgrendelen en bepaalde taken voltooien om hun muntinkomsten te maximaliseren.

Er is ook een verwijzingsprogramma dat bonusprikkels biedt voor het uitnodigen van andere spelers.

TapSwap is oorspronkelijk gebouwd op de Solana-blockchain, maar is nu ook beschikbaar op Telegram. Er zijn ook plannen voor een airdrop op de TON-blockchain. TAPS-tokens hebben momenteel een voorraad van 1 miljard.

Op het moment van schrijven heeft het project ook 50% van de tokens toegewezen aan communityleden, waarvan 30% wordt opgesloten in de schatkist van het spel en de rest om de liquiditeit te vergroten.

Catizen

Catizen is een andere virale minigame met schattige katten en heeft sinds de lancering meer dan 12 miljoen spelers aangetrokken. Spelers moeten swipen om katten te combineren om hun niveau en waarde te verhogen.

In tegenstelling tot de bovengenoemde spellen is dit geen ideale clicker en vereist het oplettendheid van de spelers. Deze iets andere aanpak heeft Catizen aantrekkelijker gemaakt dan andere games.

Spelers hebben de leiding over een kattencafé, waar bezoekers tijd doorbrengen met de katten. Ze belonen gebruikers met het in-game vKITTY-token, dat kan worden gebruikt om meer katten te kopen of kan worden ingewisseld met de TON-portemonnee.

De game heeft al meer dan 550.000 betalende gebruikers.

Een komende airdrop beloont spelers op basis van het aantal vKITTY-tokens dat ze in de game hebben verdiend. Het project is van plan om 42% van de tokens aan de gemeenschap toe te wijzen. Interessant is dat het project een toewijzing van 0% heeft aangekondigd voor het team, de enige in deze lijst.

De game werkt ook samen met het Ethereum Layer 2-protocol Mantle-netwerk. Pluto Vision Labs, de studio achter de game, zag onlangs investeringen van Binance Labs.



Het token is momenteel beschikbaar voor pre-market-handel op cryptobeurzen Bybit en Bitget.

Wanneer komen de luchtdruppels?

De HMSTR-airdrop van Hamster Kombat was aanvankelijk gepland voor juli, maar dat is uitgesteld. Op dit moment zijn er nog geen nieuwsdata bekend.

TapSwap zei dat het zijn TAPS-airdrop ergens in het derde kwartaal van 2024 zal lanceren. Tot nu toe zijn er geen aankondigingen gedaan.

Citizen had in juli een airdrop gepland voor zijn CATI-tokens, maar die is uitgesteld vanwege technische uitdagingen die door de ontwikkelaars worden aangehaald.

Hoewel de cryptogemeenschap deze vertragingen niet goed heeft ontvangen, geven ze nieuwe spelers de kans om zich aan te sluiten bij de miljoenen spelers die al betrokken zijn.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.