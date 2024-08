Wat zou een regelrechte oorlog tussen Iran en Israël kunnen betekenen voor de economie van het Midden-Oosten?

Een scherpe toename van het geopolitieke risico en het Israëlisch-Gaza-conflict dat mogelijk escaleert in een regionale oorlog waarbij Iran en Hezbollah betrokken zijn, veroorzaken aanzienlijke economische zorgen voor Libanon, Israël en Iran.

Analisten voorspellen ernstige gevolgen voor deze landen, waarbij Libanon naar verwachting het meest zal lijden.

Libanon wordt geconfronteerd met ernstige economische krimp

Libanon, dat al kampt met een langdurige politieke patstelling en economische crisis, zal zijn bruto binnenlands product waarschijnlijk aanzienlijk zien krimpen als het conflict zich tot aan zijn grenzen uitbreidt.

“Gebaseerd op de Israëlische dreigementen om grote delen van de Libanese infrastructuur te vernietigen en de Libanese staat te bestraffen, voorspel ik een krimp van 10 tot 15 procent dit jaar”, zegt Nassib Ghobril, hoofd van de groep economisch onderzoek bij Byblos, het hoofdkantoor in Beiroet. Bank.

De geopolitieke risico’s in het Midden-Oosten zijn enorm toegenomen na de moord op de politieke leider van Hamas, Ismail Haniyeh in Teheran, en op Hezbollah-commandant Fouad Shukr in een buitenwijk in het zuiden van Beiroet.

Deze gebeurtenissen hebben de spanningen doen escaleren, waarbij de hoogste leider van Iran vergeldingsmaatregelen tegen Israël heeft gezworen.

Impact op de infrastructuur en economie van Libanon

Libanon heeft een geschiedenis van proxy-oorlogen en gewapende conflicten, maar door de huidige economische kwetsbaarheid loopt het land het risico van een ‘volledige ineenstorting’, aldus Naeem Aslam, chief investment officer bij Zaye Capital Markets.

Een verergerd militair conflict tussen Israël en Hezbollah zou de toch al worstelende economie van Libanon verder beschadigen.

De impact zal in niets lijken op wat er in Palestina is gebeurd. Ik denk niet dat iemand die naar dit scenario kijkt, dat momenteel denkt. Het zal heel erg ingeperkt zijn.

Volgens S&P Global Market Intelligence zouden in een escalatiescenario waarschijnlijke Libanese doelwitten militaire middelen van Hezbollah kunnen zijn in de buurt van kritieke infrastructuur zoals de internationale luchthaven Beiroet-Rafic Hariri en de zeehaven van Beiroet, evenals kleinere havens in Zuid-Libanon.

De economie van het land heeft al voor 1,5 miljard dollar schade geleden als gevolg van het aanhoudende conflict, zo blijkt uit berichten in de lokale media.

Libanon ervaart momenteel een van de ergste mondiale financiële crises sinds het midden van de 19e eeuw, waarbij de banksector te maken krijgt met verliezen van meer dan 70 miljard dollar en de munt sinds 2019 met meer dan 90% is gedevalueerd.

Economische gevolgen voor Iran

Iran, dat al te maken heeft gehad met directe militaire confrontaties met Israël, loopt ook gevaar.

De moord op de politieke leider van Hamas, Ismail Haniyeh in Teheran, bemoeilijkt de pogingen van president Pezeshkian om met het Westen in contact te komen en de sancties te verlichten die de Iraanse economie hebben lamgelegd.

Een vergelding door Teheran tegen Israël zou zijn inspanningen om investeringen in sectoren als hernieuwbare energie en zijn olie- en gasinfrastructuur te stimuleren kunnen belemmeren. De Iraanse economie is ondanks de sancties blijven groeien, waarbij het bbp vorig jaar 4,7% bereikte.

Volgens het Internationale Monetaire Fonds zal de groei echter naar verwachting vertragen tot 3,3% dit jaar en 3,1% in 2025.

Israëlische economie onder druk

De economische groei van Israël is vertraagd sinds het zijn offensief in Gaza lanceerde na de aanvallen van 7 oktober door door Hamas geleide militanten, die resulteerden in 1.200 Israëlische doden en 240 ontvoeringen.

Israëlische aanvallen in Gaza hebben bijna 40.000 mensen het leven gekost.

De Israëlische economie, die naar verwachting in 2024 met 1,5% en in 2025 met 4,2% zal groeien, staat onder druk.

De Bank of Israel heeft de groeivooruitzichten van het land verlaagd vanwege de gevolgen van de oorlog en schat de kosten van het conflict op ongeveer 255 miljard sjekel of 13% van het verwachte bbp voor 2024.

Dit omvat zowel hogere defensie- en civiele uitgaven als lagere belastinginkomsten.

Bredere regionale implicaties

De escalatie van het conflict zou ook gevolgen kunnen hebben voor de sectoren toerisme, scheepvaart en olie. Landen hebben reisadviezen uitgegeven tegen Libanon, Israël en de aangrenzende Jordanië en Egypte. Air Algerie schortte vluchten van en naar Libanon op, wat de kwetsbaarheid van de toeristische sector benadrukt.

Het toerisme, dat 12% tot 26% van de inkomsten op de lopende rekening van Libanon, Jordanië en Egypte voor zijn rekening neemt, zou door het conflict ongeveer 16,1 miljard dollar aan inkomsten kunnen verliezen, schat S&P.

Het conflict bedreigt ook de mondiale scheepvaartroutes. De Jemenitische Houthi-militie heeft beloofd haar campagne in de Rode Zee, een cruciale handelscorridor, te intensiveren.

Houthi-aanvallen zouden kunnen escaleren, wat een aanzienlijke verstoring van de commerciële scheepvaart en de inzet van marinesteun zou kunnen veroorzaken, zegt Jack Kennedy, hoofd van MENA-landenrisico bij S&P Global Market Intelligence.

Stijgende olieprijzen en mondiale economische gevolgen

De directe betrokkenheid van Iran bij het conflict zou kunnen leiden tot een piek in de olieprijzen en een grotere marktvolatiliteit, met gevolgen voor de wereldeconomie.

Een stijging van de mondiale prijzen voor ruwe olie zou volgens Aslam de zorgen over de inflatie opnieuw aanwakkeren.

De algehele economische dreiging strekt zich uit tot buiten de directe regio en heeft gevolgen voor het beleggersvertrouwen en voor verschillende sectoren wereldwijd. De gevolgen van het conflict onderstrepen de onderlinge verbondenheid van geopolitieke stabiliteit en economische gezondheid.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.