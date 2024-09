De geldvoorraad van Berkshire Hathaway: wat het onthult over de marktomstandigheden

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.B) haalt de krantenkoppen met zijn strategische verschuivingen, wat belangrijke inzichten in bredere markttrends aangeeft.

Het multinationale conglomeraat heeft, onder leiding van Warren Buffett, onlangs opmerkelijke aanpassingen doorgevoerd in zijn beleggingsportefeuille, waaronder een aanzienlijke vermindering van de belangen in de technologie- en banksector.

Deze stap, samen met een substantiële verhoging van de investeringen in Occidental Petroleum, kan een indicatie zijn van de voorzichtige houding van Buffett te midden van de toenemende angst voor een recessie.

‘Zowel aanvallend als verdedigend spelen’

Berkshire Hathaway heeft zijn belang in Apple Inc. met 50% verlaagd en ongeveer 10% van zijn aandelen in de Bank of America verkocht.

Barbara Goodstein, Managing Partner bij R360, suggereert dat deze acties de strategie van Buffett weerspiegelen om ‘zowel aanvallend als verdedigend te spelen’.

In haar interview met CNBC benadrukte Goodstein dat de beslissingen van Buffett gericht zijn op het verminderen van de blootstelling aan potentieel overgewaardeerde of risicovolle sectoren, terwijl kapitaal behouden blijft voor toekomstige investeringen of overnames.

De timing van deze stappen komt overeen met bredere marktzorgen.

De Nikkei 225-index in Japan is sinds 11 juli met meer dan 20% gedaald, waardoor de zorgen over een mogelijke recessie in de VS zijn toegenomen.

Ondanks de investeringen van Berkshire Hathaway in Japan merkte Goodstein op dat deze belangen relatief klein zijn en geen significante invloed hebben op de totale portefeuille van Buffett.

Waarom de verlaging van het belang van Apple?

De beslissing van Buffett om het belang van Berkshire in Apple met de helft te verminderen kan worden toegeschreven aan zijn doel om winst te nemen en zijn portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen, vooral in het licht van de huidige zorgen over de waardering.

De recente financiële prestaties van het bedrijf onderstrepen deze strategie.

Berkshire Hathaway rapporteerde een nettowinst van $30,3 miljard voor het tweede kwartaal, vergeleken met $35,9 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

De benadering van Berkshire Hathaway suggereert een voorbereiding op mogelijke economische neergang.

Het bedrijf is de afgelopen zeven kwartalen een nettoverkoper van aandelen geweest en beschikt momenteel over een aanzienlijke hoeveelheid van 277 miljard dollar in contanten – een recordhoogte voor het bedrijf.

Goodstein benadrukte dat de aanhoudende aandelenverkopen van Buffett in het derde kwartaal zijn voornemen om liquide te blijven en klaar te zijn voor mogelijke gevolgen van de recessie verder versterkten.

Buffett zelf heeft dit sentiment herhaald door op de jaarvergadering van Berkshire Hathaway in mei te zeggen dat het bedrijf weliswaar graag wil investeren, maar dat het dit alleen zal doen in kansen met een minimaal risico en een aanzienlijk potentieel rendement.

“We zouden het graag uitgeven, maar we zullen het niet uitgeven tenzij we denken dat [een bedrijf] iets doet dat heel weinig risico met zich meebrengt en ons veel geld kan opleveren,” merkte Buffett op.

De aandelen van Berkshire tonen veerkracht

Ondanks de recente marktvolatiliteit hebben de aandelen van Berkshire Hathaway veerkracht getoond en zijn ze met 14% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar. Dit herstel duidt op vertrouwen in de strategische positionering en toekomstige groeivooruitzichten van het bedrijf.

Terwijl Berkshire Hathaway zich blijft manoeuvreren in het zich ontwikkelende marktlandschap, kunnen zijn voorzichtige aanpak en substantiële kasreserves een concurrentievoordeel opleveren.

Het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen en kansen te benutten zal nauwlettend in de gaten worden gehouden terwijl investeerders en analisten het bredere economische klimaat en de gevolgen daarvan voor grote marktspelers beoordelen.

Ten slotte benadrukken de recente investeringsbeslissingen en de substantiële kasreserves van Berkshire Hathaway een strategische verschuiving naar voorzichtigheid te midden van economische onzekerheden. Terwijl Warren Buffett zich voorbereidt op potentiële marktuitdagingen, kunnen de acties van het bedrijf waardevolle inzichten bieden in het navigeren door een turbulent financieel landschap.

