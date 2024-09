De kopermarkt daalt tot onder de $4 per pond en bereikt daarmee het laagste punt in vijf maanden vanwege economische zorgen

Koperfutures zijn in augustus gedaald tot onder de cruciale grens van $4 per pond, en bereikten daarmee een dieptepunt in vijf maanden. Deze aanzienlijke daling onderstreept een bredere trend van risicoaversie op de financiële markten, die gevolgen heeft voor diverse activa en grondstoffen.

De belangrijkste oorzaken van deze scherpe dip zijn onder meer de groeiende zorgen over een mogelijke economische recessie in de Verenigde Staten en de vertragende groei in China.

Recente gegevens die een daling van de vraag naar industriële artikelen weerspiegelen, hebben deze zorgen versterkt, waardoor een bearish sentiment op de markt is ontstaan.

Uit recente cijfers van het Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) en de Caixin-PMI’s voor de verwerkende industrie in China blijkt dat de verwerkende sector in juli is gekrompen.

Ondertussen duidde de ISM PMI in de Verenigde Staten op een vertraging van de fabrieksactiviteit.

Samen onderstrepen deze cijfers de huidige uitdagingen waarmee de mondiale industriële sector wordt geconfronteerd.

Als gevolg hiervan zal de vraag naar basismetalen, vooral in China – de grootste consumentenmarkt ter wereld – naar verwachting laag blijven.

De reactie van de Chinese overheid en de acties van de smelters

China, een belangrijke speler op de mondiale kopermarkt, heeft tijdens zijn recente derde plenum een voorzichtige houding aangenomen door zich te onthouden van aanzienlijke stimuleringsmaatregelen.

Deze beslissing heeft de onzekerheid op de markt vergroot. Bovendien blijkt uit indicaties dat verschillende Chinese smelterijen nieuwe projecten nastreven om de productiedoelstellingen te halen.

Terwijl eerdere voorspellingen een gecoördineerde productieverlaging suggereerden om de verwerkingslonen op te drijven, verlicht de lancering van deze nieuwe projecten de angst voor aanbodtekorten, wat bijdraagt aan de huidige bearish vooruitzichten van de markt.

De daling van de koperprijzen, veroorzaakt door een mix van factoren aan de aanbodzijde en een afnemende vraag, heeft verstrekkende gevolgen voor veel belanghebbenden in de sector.

Deze dalende trend brengt uitdagingen met zich mee voor mijnwerkers, handelaars, fabrikanten en investeerders, waardoor strategische aanpassingen noodzakelijk zijn.

Nu de wereldeconomie met onzekerheid wordt geconfronteerd, blijft de toekomstige richting van de kopermarkt onduidelijk.

Het zal van cruciaal belang zijn om te monitoren hoe belangrijke spelers, met name China en de Verenigde Staten, door het evoluerende landschap navigeren en reageren op de huidige economische uitdagingen.

Op de korte termijn maakt de kopermarkt zich zorgen over de toename van de LME-geautoriseerde opslag, die sinds medio mei met ruim 140% is gestegen tot het hoogste punt in drie jaar van 251.350 ton.

Impact van de kopermarkt op de duurzame energiesector

Het belang van koper in de duurzame energiesector wordt onderstreept door de kritische eigenschappen en het uitgebreide gebruik ervan in sleuteltechnologieën.

In zonne-energiesystemen wordt koper gebruikt voor de bedrading en aansluiting van fotovoltaïsche cellen en zonnepanelen, wat van invloed is op de productiekosten en de acceptatie van zonne-energie.

Op dezelfde manier wordt bij de opwekking van windenergie koper gebruikt in generatorspoelen, transformatoren en elektriciteitsleidingen, wat de efficiëntie en kosten van windturbines beïnvloedt.

Schommelingen in de koperprijzen hebben een directe invloed op het concurrentievermogen en de ontwikkeling van windenergietechnologie.

Bovendien onderstreept de stijgende vraag naar elektrische voertuigen (EV’s) het belang van koper in batterijtechnologie en aandrijfsystemen, wat van invloed is op de productiekosten en de penetratie van de EV-markt.

De rol van koper in oplossingen voor energieopslag, zoals lithium-ionbatterijen, en de ontwikkeling van infrastructuur voor duurzame energieprojecten, benadrukt de impact ervan op de technologiekosten, efficiëntie en schaalbaarheid.

Het waarborgen van een veilige en toegankelijke kopertoeleveringsketen is van cruciaal belang voor het bevorderen van innovatie, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het creëren van een duurzame energietoekomst nu de mondiale vraag naar duurzame energieoplossingen groeit.

De recente daling van de koperprijs tot onder de $ 4 per pond dient als een duidelijke herinnering aan de onderlinge afhankelijkheid van de mondiale markten en de kwetsbaarheden die inherent zijn aan de grondstoffenindustrie.

Terwijl investeerders en deelnemers uit de industrie zich door deze tumultueuze wateren begeven, zullen aanpassing en vooruitziendheid essentieel zijn bij het minimaliseren van risico’s en het kapitaliseren van kansen in een snel veranderend economisch klimaat.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.