Neuralink, het neurotechnologiebedrijf opgericht door Elon Musk, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door met succes zijn hersenchip in een tweede menselijke deelnemer te implanteren.

Deze vooruitgang in hun vroege menselijke proeven vertegenwoordigt een grote stap voorwaarts in het samenvoegen van menselijke cognitie met technologie.

Hoewel specifieke details over de timing van de operatie en de identiteit van de patiënt niet zijn bekendgemaakt, zorgt de ontwikkeling voor veel opwinding.

In een recent interview op de Lex Fridman-podcast gaf Musk een update over de voortgang van de proef, waaruit bleek dat 400 van de 1.024 elektroden die in de hersenen van de tweede patiënt waren geïmplanteerd momenteel functioneren.

Musk uitte zijn voorzichtige optimisme over de resultaten: “Ik wil het niet vervloeken, maar het lijkt buitengewoon goed te zijn gegaan. Er is veel signaal, veel elektroden. Het werkt heel goed.”

De effectiviteit van deze elektroden is cruciaal omdat ze zijn ontworpen om hersensignalen te interpreteren en deze te vertalen in uitvoerbare commando’s.

Het primaire doel van de hersenchip van Neuralink is om mensen met ruggenmergletsel te helpen door hen in staat te stellen elektronische apparaten uitsluitend via hun gedachten te besturen.

Deze baanbrekende technologie belooft de levenskwaliteit van mensen met ernstige mobiliteitsproblemen te verbeteren, waardoor gebruikers mogelijk videogames kunnen spelen, op internet kunnen surfen en verschillende elektronische apparaten kunnen bedienen zonder fysieke interactie.

Na goedkeuring door de FDA begon Neuralink in mei met het accepteren van aanvragen voor de tweede deelnemer aan zijn onderzoeken. Deze goedkeuring markeerde een cruciaal moment voor het bedrijf, de overgang van dierproeven naar proeven op mensen.

‘Supergemakkelijke’ operatie

Nolan Arbaugh, de eerste ontvanger van het Neuralink-implantaat, heeft zijn positieve ervaringen met het apparaat gedeeld.

Hij beschreef de operatie als “supergemakkelijk” en demonstreerde hoe hij dankzij het implantaat een laptopcursor kon besturen, een muziekspeler op het scherm kon bedienen en complexe spellen kon spelen, zoals schaken en Civilization VI.

Deze demonstratie benadrukte het potentieel van de technologie om een zekere mate van onafhankelijkheid te herstellen bij personen met verlamming.

Arbaugh besprak de impact van het implantaat tijdens een podcast met Musk en Fridman.

Hij merkte op dat het apparaat hem in staat stelt taken op een computerscherm uit te voeren door er alleen maar aan te denken, waardoor hij minder afhankelijk is van zorgverleners.

Hoewel Arbaugh kort na de operatie met enkele complicaties te maken kreeg, waaronder het terugtrekken van een paar elektroden, werden deze problemen verholpen door het algoritme van het implantaat aan te passen om de gevoeligheid te vergroten. Bij toekomstige implantaten zullen draden dieper in de hersenen worden geplaatst om soortgelijke problemen te minimaliseren.

Ethische en regelgevende uitdagingen

Neuralink is op controverse gestuit, vooral met betrekking tot zijn dierproefpraktijken, die onderworpen zijn aan federaal onderzoek.

Ondanks deze uitdagingen is er aanzienlijke belangstelling voor de onderzoeken van het bedrijf; naar verluidt hebben meer dan 1.000 vrijwilligers zich aangemeld voor de tweede chirurgische proef.

Musk heeft ambitieuze plannen voor de toekomst, met als doel de chips van Neuralink tegen eind 2024 bij nog eens acht patiënten te implanteren.

Dit doel weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in het overwinnen van de technische en regelgevende obstakels die ons te wachten staan.

De vooruitgang van Neuralink op het gebied van de interfacetechnologie tussen hersenen en computers vertegenwoordigt een baanbrekende ontwikkeling in de medische wetenschap.

Hoewel de weg naar wijdverbreide adoptie vol uitdagingen is, zijn de potentiële voordelen voor personen met ernstige handicaps aanzienlijk. Terwijl Neuralink zijn beproevingen voortzet, kijkt de wereld vol verwachting uit naar een toekomst waarin technologie naadloos integreert met de menselijke cognitie om fysieke beperkingen te overwinnen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.