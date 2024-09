Premier Sheikh Hasina van Bangladesh treedt af en vlucht het land te midden van gewelddadige protesten

In een dramatische gang van zaken zou de premier van Bangladesh, Sheikh Hasina, zijn ontslag hebben genomen te midden van gewelddadige protesten en boze demonstranten die haar woning bestormden en het land ontvluchtten.

Ze vertrok met haar jongere zus in een militaire helikopter naar India en zou in de Indiase deelstaat Tripura zijn geland.

Kort daarna kondigde de chef van de legerstaf, generaal Waqar-uz-Zaman, de natie aan dat er een politieke transitie aan de gang was en dat er een “interimregering” zou worden opgericht.

De legerchef verzekerde ook dat er vanavond een oplossing voor de crisis zou worden gevonden en dat er in het land geen avondklok of noodtoestand nodig was.

Hij riep de protesterende studenten op om terughoudendheid te betrachten en naar hun huizen terug te keren.

Deze plotselinge stap volgt op een 45 minuten durend ultimatum van het Bengaalse leger om haar af te treden.

De huidige onrust is terug te voeren op vorige maand, toen studentengroepen protesteerden tegen gereserveerde quota voor overheidsbanen, met minstens 150 doden en duizenden gewonden tot gevolg.

De groep ‘Studenten tegen Discriminatie’, die de protesten van vorige maand leidde, liep voorop bij de laatste demonstraties.

De protesten stopten aanvankelijk nadat het Hooggerechtshof op 21 juli de meeste quota had geschrapt.

Demonstranten keerden echter vorige week terug en eisten een publieke verontschuldiging van Hasina voor het geweld, het herstel van de internetverbindingen, de heropening van hogeschool- en universiteitscampussen en de vrijlating van de gearresteerden.

De protesten hebben zich nu verder ontwikkeld dan de quotakwestie en zijn uitgegroeid tot een bredere anti-regeringsbeweging.

De uiteenlopende steun van verschillende lagen van de samenleving, waaronder filmsterren, muzikanten en kledingfabrikanten, benadrukt de wijdverbreide ontevredenheid over Hasina’s regering.

Campagnes op sociale media en rapnummers hebben de roep om haar ontslag versterkt.

In het weekend escaleerden deze demonstraties in een campagne voor de afzetting van Hasina, waarbij demonstranten gerechtigheid zochten voor de doden van vorige maand.

De huidige onrust in Bangladesh wordt ook gedreven door economische factoren.

De stagnerende banengroei in de particuliere sector heeft banen in de publieke sector, met hun regelmatige loonstijgingen en privileges, zeer aantrekkelijk gemaakt.

De hoge jeugdwerkloosheid, met bijna 32 miljoen jongeren zonder werk of onderwijs op een bevolking van 170 miljoen, heeft de woede onder studenten verder aangewakkerd.

De economie van Bangladesh, ooit een van de snelst groeiende ter wereld dankzij de bloeiende kledingsector, is gestagneerd.

De inflatie schommelt rond de 10% per jaar en de dollarreserves slinken, waardoor de economische problemen waarmee het land wordt geconfronteerd nog groter worden.

India gaf een hoge waarschuwing af langs de grens tussen India en Bangladesh, kort nadat de situatie van de openbare orde zich had ontwikkeld en de premier was gevlucht.

Het hoofd van de Border Security Force (BSF) van de Indiase centrale gewapende politie (CAPF) bereikte ook Kolkata om de situatie in de gaten te houden.

Pinak Ranjan Chakravarty, voormalig Indiase Hoge Commissaris voor Bangladesh, vertelde ANI:

Deze druk was steeds groter geworden. Het leger, een machtig instituut in dat land, moet op de een of andere manier tussenbeide zijn gekomen, als het waar is dat ze ontslag heeft genomen, en haar hebben verteld dat de zaken slecht zijn. Het is een grote gebeurtenis in Bangladesh en we zullen daar een nieuw soort regering zien. We kunnen uitkijken naar een periode van instabiliteit die slecht is voor het land. Het is ook niet goed voor de regio. India zal in de gaten houden wat er gaat gebeuren.