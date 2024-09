Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) en Eaton Corporation PLC (NYSE: ETN) zijn op basis van hun winsten oneerlijk gedaald en moeten daarom worden gekocht op basis van de recente zwakte, zegt de beroemde investeerder Jim Cramer.

Hij laadde 75 aandelen AMD en 25 aandelen Eaton in na de openingsbel op dinsdag. Zijn Charitable Trust bezit nu in totaal 425 aandelen van de chipmaker en 300 aandelen van het energiebeheerbedrijf.

Zowel AMD als ETN rapporteerden solide kwartaalresultaten en gaven vorige week optimistische toekomstverwachtingen uit. Toch hebben beide aandelen de afgelopen dagen ongeveer 7,0% verloren.

Waarom is Cramer optimistisch over AMD-aandelen?

Advanced Micro Devices kwam vorige week beter uit dan de schattingen van Street voor het tweede kwartaal, omdat de omzet uit datacenters op jaarbasis meer dan verdubbelde.

De in Santa Clara, Californië gevestigde multinational is na Nvidia de grootste maker van datacenterchips. Jim Cramer is optimistisch over AMD-aandelen omdat het onlangs zijn voorspelling voor de verkoop van MI300X AI-chips met ongeveer $ 500 miljoen heeft verhoogd.

De Mad Money-presentator verwacht dat het falen van Intel bij het versterken van zijn voetafdruk op het gebied van AI ook een voordeel zal zijn voor AMD in termen van marktaandeelwinst.

Het optimisme van Cramer over AMD-aandelen wordt breed gedeeld door Wall Street. Analisten beoordelen het AI-aandeel momenteel als ‘overwogen’, met een stijgingspercentage van gemiddeld $188. Dat suggereert een potentieel voor een winst van 40% vanaf nu.

Waarom kocht Jim Cramer aandelen van Eaton?

Eaton rapporteerde vorige week ook beter dan verwachte winsten voor het tweede kwartaal en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar voor de organische omzet, de marge en de gecorrigeerde winst per aandeel.

Jim Cramer is het ermee eens dat het bezit van industriële aandelen nu net zo goedkoop is als sommige van zijn collega’s op het gebied van schrijven. Toch rechtvaardigt een klap van 20% op ETN in minder dan drie maanden een investering, vertelde hij dinsdag aan de leden van zijn investeringsclub.

De presentator van Mad Money prees vandaag vooral de optimistische verwachtingen van het energiebeheerbedrijf voor het derde kwartaal, omdat het de bredere zorgen van een dreigende economische vertraging ondermijnt.

Net als AMD deelt Wall Street ook het optimisme van Cramer over de aandelen van Eaton. Analisten hebben momenteel een ‘overwogen’ rating voor ETN-aandelen, gekoppeld aan een koersdoel van gemiddeld $344, wat zich vertaalt in een potentieel opwaarts potentieel van ruim 20%.

Eaton Corporation betaalt op het moment van schrijven ook een dividendrendement van 1,34%, wat nog een goede reden is om het in uw beleggingsportefeuille te hebben.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.