Metaplanet gaat $70 miljoen ophalen om meer BTC te kopen, DTX Exchange presale bereikt $1,2 miljoen

Metaplanet, een Japans beursgenoteerd bedrijf, heeft een gedurfde stap aangekondigd om $70 miljoen op te halen via een uitgifte van aandelenrechten om extra Bitcoin te kopen. Het plan van Metaplanet komt op een moment dat de financiële markt in rep en roer is.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Terwijl Metaplanet van plan is extra Bitcoin te kopen, heeft DTX Exchange, een nieuw geavanceerd crypto handelsplatform, aanzienlijke vooruitgang geboekt in de presale, waarbij meer dan $1,2 miljoen is opgehaald.

In dit artikel gaan we dieper in op de Bitcoin-aankoopbeslissing van Metaplanet, de innovatieve kenmerken van DTX Exchange en het veelbelovende nut van het DTX-token.

Metaplanets strategische Bitcoin-accumulatieplan

Copy link to section

De stap van Metaplanet om zijn Bitcoin-bezit uit te breiden heeft tot doel de groei van het bedrijf op de lange termijn te versterken door gebruik te maken van het potentieel van Bitcoin voor waardering en zijn vermogen om zich in te dekken tegen de waardevermindering van fiatvaluta.

Met name is Metaplanet van plan om de $70 miljoen die het wil investeren in Bitcoin op te halen via een aandelenrechtenuitgifte.

Door de aandelenclaimuitgifte kunnen bestaande aandeelhouders van 6 september tot 15 oktober nieuwe aandelen verwerven tegen een uitoefenprijs van 555 yen (~$4).

Metaplanet bezit momenteel ongeveer 246 bitcoins ter waarde van ongeveer $13,4 miljoen. Het probeert in de voetsporen te treden van MicroStrategy, een aan de Nasdaq genoteerd bedrijf dat bekend staat om zijn agressieve Bitcoin-acquisitiestrategie.

Sinds 2020 heeft MicroStrategy meer dan 220.000 bitcoins verzameld, en de marktwaarde ervan is aanzienlijk gestegen.

Door zichzelf te positioneren als de belangrijkste beursgenoteerde Bitcoin-holdingmaatschappij in Japan, streeft Metaplanet ernaar substantiële aandeelhouderswaarde te creëren.

Het besluit onderstreept een groeiende trend onder bedrijven om Bitcoin als reserve te gebruiken, vooruitlopend op de waardegroei en stabiliteit op de lange termijn in het licht van economische onzekerheden.

DTX Exchange heeft tot nu toe meer dan $1,2 miljoen opgehaald in de presale

Copy link to section

Terwijl Metaplanet zich richt op de acquisitie van Bitcoin, zorgt DTX Exchange voor opschudding in de cryptohandelswereld. De DTX Exchange heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de handelssector door blockchain-technologie te combineren met traditionele activaklassen, en een alomvattende oplossing te bieden voor zowel doorgewinterde handelaren als nieuwkomers.

De beurs voert momenteel de voorverkoop uit van zijn native DTX Token, en biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in een aankomend gedecentraliseerd handelsplatform.

Tot nu toe heeft het in de presale ruim $1,2 miljoen opgehaald, wat de sterke interesse en het vertrouwen van investeerders onderstreept. De presale bevindt zich momenteel in de tweede fase, waarbij de DTX-tokens voor $0,04 per token gaan.

De presale kent stijgende tokenprijzen bij elke presale fase en de tokenprijs zal naar verwachting stijgen naar $0,06 in de volgende presale fase, waardoor vroege investeerders de kans krijgen om meer te oogsten.

DTX Exchange heeft een gebruiksvriendelijke interface en een breed scala aan activaklassen, waaronder cryptocurrencies, aandelen, buitenlandse valuta (FX) en contract-for-differences (CFD’s). Door deze diversiteit kunnen handelaren hun wallets naadloos diversifiëren.

Het platform heeft tot doel de kloof tussen de cryptowereld en traditionele financiële systemen te overbruggen, waardoor individuen zonder bankrekening kunnen deelnemen aan de wereldeconomie. Het maakt ook gebruik van ultramoderne maatregelen, zoals niet-bewaaropslagoplossingen en verificaties in de keten, om de veiligheid van gebruikers te garanderen.

Bovendien verbetert het platform de liquiditeit via gedistribueerde liquiditeitspools, waardoor een naadloze handelservaring wordt gegarandeerd, ongeacht de marktomstandigheden. Geavanceerde handelsinstrumenten zoals sociale handel, copy trading, on-chain analyses, handelsbots en handelssignalen voorzien handelaren van de nodige inzichten en middelen voor geïnformeerde besluitvorming.

Het veelzijdige nut van de DTX Token

Copy link to section

Integraal in het DTX Exchange-ecosysteem is het DTX-token, dat verschillende doeleinden binnen het platform dient. De belangrijkste voorzieningen van het token zijn onder meer het betalen van handelskosten, toegang tot premiumfuncties, loyaliteitsbeloningen, staken en deelname aan tokenized assets.

Door DTX-tokens te gebruiken om handelskosten te dekken, profiteren gebruikers van kortingstarieven, wat actieve platformdeelname stimuleert.

Het bezit van een bepaald aantal DTX-tokens geeft gebruikers toegang tot premiumfuncties zoals verbeterde analyses en prioritaire klantenondersteuning. Het platform beloont reguliere handelaren ook met loyaliteitsprikkels in de vorm van DTX-tokens, waardoor duurzame betrokkenheid wordt bevorderd.

Bovendien kunnen houders van DTX-tokens hun tokens inzetten om deel te nemen aan het bestuur van het platform, waardoor ze stemmacht verkrijgen in belangrijke besluitvormingsprocessen.

DTX Tokens stellen gebruikers ook in staat te investeren in tokenized activa die financiële instrumenten en grondstoffen uit de echte wereld vertegenwoordigen, waardoor hun marktblootstelling wordt vergroot.

Het initiatief van Metaplanet om $70 miljoen op te halen voor de overname van Bitcoin en de succesvolle presale van DTX Exchange markeren belangrijke ontwikkelingen in de crypto-ruimte.

De strategische accumulatie van Bitcoin door Metaplanet onderstreept de groeiende interesse van bedrijven in digitale activa, terwijl het innovatieve platform en het veelzijdige tokenhulpprogramma van DTX Exchange beloven het handelslandschap opnieuw vorm te geven.

Deze ontwikkelingen benadrukken het dynamische en evoluerende karakter van de cryptomarkt en bieden opwindende kansen voor zowel investeerders als handelaars.

Voor meer informatie over DTX Exchange en de lopende presale van tokens kun je de officiële website van de beurs bezoeken.