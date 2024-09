Venezuela in crisis: Protesten en economische achteruitgang volgen op beschuldigingen van verkiezingsfraude

Venezuela wordt geconfronteerd met een heropleving van geweld en economische onrust na beschuldigingen van fraude bij de recente presidentsverkiezingen in het voordeel van Nicolás Maduro. Deze beschuldigingen hebben geleid tot wijdverbreide protesten, resulterend in doden, gewonden en talloze arrestaties, waardoor een toch al kwetsbare natie verder wordt gedestabiliseerd.

Protesten en politieke onrust escaleren

De recente presidentsverkiezingen in Venezuela zijn ontsierd door beschuldigingen van fraude, wat aanleiding gaf tot protesten die snel gewelddadig zijn geworden. De overwinning van Nicolás Maduro wordt in twijfel getrokken, wat heeft geleid tot wijdverbreide onrust en een hardhandige reactie van de veiligheidstroepen.

Deze chaos na de verkiezingen dreigt de toch al precaire economische situatie van Venezuela te verergeren, die al jaren kampt met op hol geslagen inflatie, politieke instabiliteit en dalende olie-inkomsten.

De aanhoudende economische ineenstorting van Venezuela

De economie van Venezuela bevindt zich in een vrije val, gekenmerkt door hyperinflatie en een massale uittocht van burgers die op zoek zijn naar betere kansen in het buitenland. Asdrúbal Oliveros, directeur van adviesbureau Ecoanalítica, benadrukte dat de economie van Venezuela tussen 2014 en 2021 met ongeveer 70% kromp en daarmee het laagste punt in de geschiedenis bereikte.

Hoewel het land de periode van hyperinflatie van 2018-2019 voorbij is, blijft de weg naar volledig economisch herstel een uitdaging. Het bbp van Venezuela zal naar verwachting in 2024 102,3 miljard dollar bereiken, een schril contrast met het niveau van vóór de crisis.

De nationale staatsschuld is in 2023 gestegen tot 4,2 biljoen dollar, waardoor de economische problemen nog groter worden. Hoewel het officiële werkloosheidspercentage 5,5% bedraagt, weerspiegelt dit cijfer niet het wijdverbreide gebrek aan werkgelegenheid en de informele arbeidsmarkt in het land.

Aanhoudende economische instabiliteit

Ondanks dat het niet langer het hoogste inflatiecijfer van Latijns-Amerika heeft – overtroffen door de Argentijnse inflatie van meer dan 200% – bleef het inflatiecijfer van Venezuela vanaf juni 2024 boven de 50%.

Deze aanhoudende inflatie belemmert het welzijn van de Venezolanen, waarbij het minimumloon sinds maart 2022 stagneert op 130 bolívares (ongeveer 3,50 dollar).

Als reactie hierop kondigde president Maduro in mei 2024 verhoogde staatsbonussen aan, waaronder een minimumsalarisverhoging, een voedselbonus van $ 40 en een verhoogde “Economic Warfare Bonus” van $ 60 naar $ 90.

De economische crisis heeft verwoestende gevolgen gehad voor de samenleving: ruim 80% van de bevolking leeft in armoede en 53% in extreme armoede.

Deze economische tegenspoed, gecombineerd met aanhoudende politieke en sociale uitdagingen, onderstreept de veelzijdige aard van Venezuela’s strijd voor herstel.

Economische indicatoren laten gemengde vooruitgang zien

Het Venezolaanse Observatorium voor Financiën (OVF) rapporteerde een groei van de economie met 3,6% in het tweede kwartaal van 2024, vergeleken met 2% in het voorgaande kwartaal, op jaarbasis.

Econoom Aldo Contreras merkte echter in een interview met Invezz op dat, hoewel de economie jaarlijks groeit, er een schril contrast is vergeleken met tien jaar geleden. Het BBP van het land is gekelderd van 470 miljard dollar naar een verwachte 75 miljard dollar dit jaar.

Ondanks bescheiden winsten als gevolg van de inflatiebeheersing en de toegenomen grondstoffenproductie heeft de economie een aanzienlijke achteruitgang gekend, waarbij de economische activiteit sinds 2013 met ongeveer 75% is gedaald.

Contreras benadrukte de positieve impact van de groei van de primaire sector, zoals de toegenomen olieproductie en het stijgende exportpotentieel van producten als avocado’s, cacao en passievruchten, die een gestage economische activiteit hebben gestimuleerd.

Venezuela wordt echter nog steeds geconfronteerd met de harde realiteit van een kleinschalige economie die moeite heeft om het eerdere bbp en het nominale niveau per hoofd van de bevolking te overtreffen.

Contreras wees erop dat het BBP per hoofd van de bevolking, dat ooit $ 15.500 bedroeg, nu rond de $ 2.500 tot $ 3.000 ligt.

Deze grote ongelijkheid benadrukt de voortdurende inspanningen die nodig zijn om economische vooruitgang te vertalen in tastbare verbeteringen in de levensstandaard en de algehele menselijke ontwikkeling.

Venezuela bevindt zich op een kritiek moment en wordt geconfronteerd met een combinatie van economische crisis, politieke onrust en sociale ontberingen.

Terwijl het land deze uitdagingen het hoofd biedt, is een alomvattende en duurzame aanpak van het economisch herstel en het tegemoetkomen aan de behoeften van zijn burgers essentieel. Hervormingen en groei op de lange termijn in alle sectoren zijn van cruciaal belang voor het bereiken van nationale stabiliteit en welvaart.

