De groothandelsprijzen voor gebruikte voertuigen in de VS zijn in juli met 2,8% gestegen, ondanks aanhoudende problemen

Een opmerkelijke ontwikkeling voor de auto-industrie is dat de groothandelsprijzen voor gebruikte voertuigen in juli met 2,8% stegen, wat het aanpassingsvermogen van de sector aantoont in de veranderende marktomstandigheden.

Deze aanzienlijke stijging, gerapporteerd door de Manheim Used Vehicle Value Index (MUVVI), markeert een ommekeer ten opzichte van eerdere trends en benadrukt een groeiend herstel op de markt voor gebruikte voertuigen.

De prijsstijging in juli trotseert jaarlijkse dalingen

De laatste MUVVI-gegevens laten een stijging van de index in juli zien naar 201,6, ondanks een daling van 4,8% op jaarbasis.

Deze maand-op-maand groei duidt op een positieve verschuiving in de marktdynamiek en suggereert dat de sector gebruikte voertuigen aan kracht wint na een periode van instabiliteit.

Jeremy Robb, Senior Director Economic and Industry Insights bij Cox Automotive, merkt op dat deze stijging een weerspiegeling is van verbeterde groothandelswaarden, waarschijnlijk gedreven door hogere verkoopconversies en verminderde dalingen in de waarde van voertuigen.

Robb schrijft het herstel toe aan verschillende factoren, waaronder lagere leasetermijnen en een beperkt aanbod in belangrijke voertuigcategorieën.

“De daling van de groothandelswaarde vertraagde eind juni, en deze trend zette zich voort in juli, wat gedurende de maand resulteerde in een stijging”, legt Robb uit.

Deze geleidelijke stabilisatie onderstreept de veerkracht van de sector en het potentieel voor verdere groei.

Recente gegevens uit het Manheim Market Report (MMR) duiden op een reeks wekelijkse winsten, die de traditionele trends in waardeschommelingen uitdagen.

De Three-Year-Old Index kende in vier weken een stijging van 1,1% en overtrof daarmee de historische gemiddelden.

Segmentspecifieke observaties laten uiteenlopende prijsaanpassingen zien voor verschillende voertuigtypen.

Hoewel de dalingen jaar-op-jaar aanhouden, is het tempo van deze dalingen aanzienlijk afgenomen, waarbij middelgrote en compacte auto’s maand-op-maand opmerkelijke winsten boekten.

De verkoop van gebruikte voertuigen in de detailhandel stijgt

De detailhandelsverkopen van gebruikte voertuigen zijn in juli met naar schatting 5% gestegen ten opzichte van juni, hoewel ze jaar-op-jaar met 2% zijn gedaald.

De gemiddelde verkoopprijs voor een tweedehands voertuig is de afgelopen maand met 0,5% gedaald.

Omgekeerd daalde de verkoop van nieuwe voertuigen met 2,0% op jaarbasis en met 3,0% ten opzichte van juni, waarbij het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde jaarlijkse cijfer (SAAR) voor juli 15,8 miljoen bedroeg, iets hoger dan de 15,2 miljoen in juni.

De vlootverkoop kende in juli een daling van 14,0% op jaarbasis. De verwachting is echter dat de nieuwe detailhandelsverkopen jaar-op-jaar met 1,6% zullen stijgen, met een voorspelde retail-SAAR van 13,1 miljoen eenheden.

Huurrisico en consumentenvertrouwen

De huurrisicoprijzen en het aantal kilometers vertoonden in juli gemengde trends, waarbij de huurrisico-eenheidsprijzen met 0,6% op jaarbasis daalden.

Het gemiddelde aantal kilometers voor huurrisico-units daalde met 3,0% ten opzichte van het voorgaande jaar, maar steeg sinds juni met 10,3%.

Het consumentenvertrouwen vertoonde ook tekenen van verbetering: de Conference Board Consumer Confidence Index steeg met 2,6% als gevolg van gunstige toekomstverwachtingen.

De plannen om binnen de komende zes maanden een auto te kopen daalden echter naar het laagste niveau in negen maanden, en het consumentenvertrouwen daalde volgens de Universiteit van Michigan met 2,6% in juni en met 7,1% op jaarbasis.

De aanzienlijke stijging van de groothandelsprijzen voor gebruikte voertuigen in juli duidt op een veerkrachtige en flexibele markt, ondanks aanhoudende uitdagingen.

Het samenspel van sectorspecifieke trends, consumentenvertrouwen en bredere economische indicatoren biedt een alomvattend beeld van het huidige autolandschap en biedt waardevolle inzichten voor belanghebbenden uit de sector die door deze dynamische omgeving navigeren.

